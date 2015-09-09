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Reza Zarrab 650 bin Euro sermayeyle Makedonya'da otel açıyor

Zarrab'ın avukatı otel projesini doğruladı

09 Eylül 2015 19:45

Reza Zarrab Makedonya’da otel açmak için Brilliant Invest International isimli bir şirket kurdu. Reza Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım, Hurriyet.com.tr’nin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Makedonya’da şirket kurulduğu bilgisini doğruladı. Av. Yıldırım, anılan şirketin otel yatırımı için kurulduğunu, ancak söz konusu projenin henüz hayata geçirilmediğini kaydetti.

Makedon basınında yer alan bilgilere göre Zarrab şirketi 650 bin Euro sermayeyle kurdu. Royal Holding’in sahibi olan Reza Zarrab altın, değerli madenler, mobilya ve dekorasyon işiyle ilgileniyor.  Zarrab’ın aynı zamanda bir sivil havacılık şirketi de bulunuyor.

 

Rakibiyle 6 kat fark

 

TİM’in ilan ettiği en çok altın ihracatı yapan şirketler arasında 847 milyon dolarla ilk sırada yer alan Volgam Gıda en yakın rakibini yaklaşık 6 kat geçti. İkinci sırada Arpas İhracat 145 milyon dolarla mücevher sektöründe Volgam Gıda’nın gerisinde kaldı. İstanbul Altın Rafinerisi de 109 milyon dolarla üçüncü oldu. Dördüncü sırada 81 milyon dolarla Altınbaş, Onsa da 79 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı. Volgam Gıda 25 Mart 2011 tarihinde 500 bin liralık sermaye ile Umut Bayraktar ve Türker Sargın tarafından kuruldu. İki ortak hisselerini 12 Kasım 2012 tarihinde Rıza Sarraf’a devretti. İlk kurulduğunda Volgam Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler Dış Tİcaret Limited Şirketi ünvanı taşıyan şirket, 17 Nisan 2013 tarihinde ünvanını Volgam Gıda Dış Ticaret olarak değiştirdi.

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