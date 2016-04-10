Zarrab’ı tutuklatan savcıdan Star’a: Hakkımdaki iddiaları şimdiye kadar yapılanların en aptalcasıydı!

17 - 25 Aralık yolsuzluk operasyonunun kilit ismi olan Reza Zarrab’ı tutukladan ABD’li savcı Preet Bharara, kendisini ‘paralel’ ilan eden Star gazetesine “Görev yaptığım sürece hakkımda birçok saçma şey yazıldı fakat burada, içlerinden en aptalcası buydu” dedi. Bharara, Zarrab hakkındaki davanın Türkiye'deki yolsuzluk operasyonuyla bir ilgisi olmadığını, Zarrab'ın ABD'ye tatile geldiğini söyledi.

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Star gazetesi, Bharara'yı ‘paralel’ ilan etmişti. Gazetede (26 Mart 2016) manşetten "Himmeti aldı, FETÖ şerifi oldu!" başlığıyla verilen haberde, "ABD’li savcı, FETÖ’nün yıllık 2,5 milyon dolar ödediği hukuk bürosunun avukatlarından senatör Schumer’in bir numaralı adamı" denmişti.

Star: Savcı Bharara'ya 'ABD’li Zekeriya Öz' deniyor; himmeti aldı, FETÖ şerifi oldu!

Bharara, Zarrab’ın tutuklamasından 4 gün sonraki sürece kadar Twitter’daki takipçi sayısının 270 bini aştığını belirtirken “Bunun sebebi kısmen birçok yerde de bahsettiğimiz o ülkede yolsuzluğa karşı gereken önlemin alınmadığına dair kanaat idi” dedi.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Bharara’nın, New York Basın Birliği (NYPA) tarafından düzenlenen konferanstaki konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"Türkiye’deki bazı gazetelerin manşetlerine konu olmuşum. Güya, bu davayı açmamın sebebi , benim, yani Hindistan’ın Pencap eyaletinden çıkmış, New Jersey’de büyümüş ve Manhattan’da ABD Başsavcısı olmuş Preet Bharara’nın Türkiye hükümetetini devirmeye azmetmiş bir kişiler tarafından 2.5 milyon dolara satın alınmış olmam. Görev yaptığım sürece hakkımda birçok saçma şey yazıldı fakat burada, hepinize karşı teyit edebilirim ki, içlerinden en aptalcası buydu."

"Anlatması çok karışık ve detaylı olan bir takım sebeplerden ötürü, kendisinin aynı zamanda vatandaşı olduğu Türkiye’de de oldukça popüler bir isim olduğu ortaya çıktı. Oldukça büyük çapta bir ilgi toplamış oldu. Çünkü bu kişi belli bir zaman önce Türkiye’de de tutuklanmış, bizim dosyamızla alakası yok. Kendisine yapılan suçlamalar düşmüş. Zarrab’ın tutuklandığı gün Twitter’da 8100 takipçim vardı. Sonraki 4 günde neredeyse tamamen Türk milletinden olmak üzere takipçilerime 270 bin kişi daha eklendi. Bunun sebebi kısmen birçok yer de de bahsettiğimiz o ülkede yolsuzluğa karşı gereken önlemin alınmadığına dair kanaat idi. Bu konuda bir yorumda bulunmayacağım ama böyle bir kanaat var. Bir başka sebep ise yine birçok yerde yayınlandığı üzere oradaki insanların özgür bir basına sahip olmadıkları kanaatinden ötürü, sosyal medyanın özgür ortamına gösterdikleri rağbet idi. 2015 yılında Freedom House, Türkiye’deki basın “özgür değil” olarak niteledi. "

Konuşmanın Türkçe altyazılı videosu şöyle:

Star'da yayımlanan haber şöyleydi:

Haberde, şu iddialara yer verildi:

"ABD’li Zekeriya Öz denilen Savcı Bharara, 2009 yılında savcı olarak atanınca da New York Times gazetesi bu gelişmeyi 'Bharara’yı bu güçlü göreve senatör Schumer önerdi' şeklinde haberleştirmiş. Paralel çetenin yayın organları Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ile Samanyolu TV’nin eski sahibi Hidayet Karaca için ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’ye şikâyet mektubu yazan ve bu mektupta Türkiye’yi karalayan 74 senatörün baş imzacısı senatör Charles E. Schumer’dı. Ayrıca Fethullah Gülen’in mektup olayının çok öncesinde Schumer için ‘politik bağışlar’ yaptığı da biliniyor."

"Şerif'in patronu paralel senatör" başlığını manşetine taşıyan Akşam gazetesinin haberinde de, "Şerif diye köpürtülen Amerikalı savcı Bhrara'nın FETÖ lideri Fethullah Gülen ile yakın ilişkide olan New York senatörü Schumer'in eski başsanışmanı olduğu ortaya çıktı" dendi.

Yine aynı gruba bağlı Güneş gazetesi ise, "Başkan Obama'nın izniyle yapılan çok gizli görüşmeleri ve ajan takasıyla sonuçlanan ticari anlaşmaları görmezden geldi" ifadelerinin yer aldığı manşet haberinde savcı Bharara’ya ABD Başkanı Barack Obama’yı tutuklama çağrısı yaptı.