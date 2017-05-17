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Zarrab'ı tutuklatan Savcı Bharara'dan Trump-Erdoğan görüşmesine 'FBI' göndermesi

Bharara, Trump tarafından görevden alınmıştı

17 Mayıs 2017 12:28

ABD'de Reza Zarrab'ı tutuklatan ve hakkında yazdığı iddianame ile 75 yıla kadar hapsini isteyen, New York Güney Bölge eski Federal Savcısı Preet Bharara, Beyaz Saray'da dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi konusunda bir mesaj paylaştı.

Bharara, kişisel Twitter hesabından Erdoğan ile Trump’ın görüşmesine ilişkin CNN’in haberini, “Umarım bu görüşme kayda alınıyordur” mesajıyla paylaştı.

Başkanlık görevine oturduktan sonra bizzat Trump tarafından görevden alınmış olan Bharara, bu mesajıyla Trump’ın geçen hafta görevden aldığı FBI Başkanı hakkındaki açıklamalarına atıf yaptı.

Trump, hakkında Rusya bağlantısı nedeniyle soruşturma yürüten FBI Başkanı James Comey’i görevden aldıktan hemen sonra, Comey ile yaptığı görüşmelerin “kayıt altına alındığını” ima eden bir tweet paylaşmıştı. Trump’ın hem hakkında soruşturma yapan FBI Başkanı’nı görevden alması, hem de FBI Başkanı ile yaptığı görüşmeleri kayda aldırdığını ima etmesi, ABD’de büyük tartışma yaratmıştı.

ABD’de bazı çevreler, attığı bu adımlar nedeniyle Trump’ın Başkanlık’tan azledilmesi çağrısı bile yapmıştı.

FBI Başkanı’nın görevden alınmış olmasına rağmen, FBI’ın Trump ve ekibinin Rusya ile olan bağlantılarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Bharara'nın tweeti şöyle:

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