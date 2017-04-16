ABD'li savcı Bharara'dan Erdoğan tweeti

Reza Zarrab davasına bakarken görevden alınan ABD'li savcı Preet Bharara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'FETÖ'ye yardım ettikleri iddiasıyla ABD'li 17 kişi hakkında inceleme başlatması haberlerini Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla yorumladı.

Bharara, paylaştığı tweetinde "Putin tarafından yasaklandım ve şimdi Erdoğan tarafından suçlanıyorum. 'Planlı' demiyorum, ama Duerte de beni uyuşturucu trafiğinden yargılarsa bir şeylerin döndüğünü düşüneceğim" ifadesini kullandı.

Bharara'nın tweeti şöyle: