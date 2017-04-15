Cumhuriyet Başsavcılığı, Bharara, Rubin ve Fuller dahil 8'i ABD'li 17 kişi hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ'ye yardım ettikleri iddiasıyla aralarında ABD'li savcı Preet Bharara, eski CIA Başkan Yardımcısı Graham Fuller, Ortadoğu ve Türkiye uzmanı Henri Barkey ve Michael Rubin gibi isimlerin de bulunduğu 8'i ABD'li 17 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ümit Türk'ün haberine göre, İstanbul Barosu'na kayıtlı bir grup avukat, 'FETÖ' ile irtibatlı oldukları ve yardım ettikleri öne sürülen aralarında ABD'li savcı Bharara, CIA'in eski Başkan Yardımcısı Fuller, Ortadoğu ve Türkiye uzmanı Barkey'in de bulunduğu 17 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine savcılık söz konusu kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Suç kapsamı...

Soruşturmanın, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçları kapsamında başlatıldığı belirtildi.

Darbe girişmi günü Büyükada'da yapılan toplantı

Şüphelilerin Türkiye'ye giriş çıkış yaptıkları tarihler ile 'FETÖ' yöneticileriyle irtibatlarının bulunup bulunmadığını incelemeye alan savcılığın, şüphelilerden bir kısmının 15 Temmuz darbe girişiminin yapıldığı gün Büyükada'da, bir kısmının da 17 Temmuz'da Karaköy'de yapılan bir toplantıya katıldıklarını tespit ettiği iddia edildi. Söz konusu toplantıların ne amaçla yapıldığı ve tam olarak hangi isimlerin katıldığının araştırıldığı öğrenildi.

İsimler

Haklarında soruşturma başlatılan isimler şöyle; Senatör Charles (Chuck) E. Schummer, Preetinder Singh Preet Bharara, OFAC Başkanı David Cohen, TAA / Turkic American Alliance; Türk Amerikan Birliği Başkanı Faruk Taban, TCC / Turkish Cultural Center; Türk Kültür Merkezi Avukat Zafer Akın, TCAE / Turqouise Counsil Of Americans And Euroasians; Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Kemal Öksüz, Rumi Formundan Emre Çelik, Michael Rubin, eski emniyet müdürü Ahmet Sait Yayla, Henry Barkey, Graham E. Fuller, Mid Atlantic Federation Of Turkic American Associations (Orta Atlantik Türk Amerikan Federasyonu) Mahmut Yeter, TABN (Türk Amerikan İş Grubu) Talha Saraç, Recep Özkan, Burak Yeneroğlu, Ralph Peters ve Eski CIA Direktörü John Brenan...