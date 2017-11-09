'Zarrab davası'nda dört Halkbank çalışanı tanık olarak dinlenecek

ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarından New York'ta tutuklu bulunan Reza Zarrab davasında 4 Halkbank çalışanı tanık oldu.

Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre, Hâkim Richard Berman, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülen Zarrab davasında 4 Halkbank çalışanının tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Hâkim Berman, dava kapsamında tutuklu yargılanan Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla’nın mahkeme sürecini ilgilendiren başvurularıyla ilgili kararlarını, 5 sayfalık yazılı bir emirle elektronik sistemde yayınladı. Berman, Atilla’nın duruşmaların asıldan başlaması için belirlenen 27 Kasım duruşma tarihini neden değiştirmediğini gerekçeleriyle açıkladı.

Duruşma başlamadan konuşacaklar

Hâkim Berman, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın lehine tanıklık yapmak isteyen banka çalışanlarının video konferans aracılığıyla, asıl duruşmalar öncesinde tanıklık etmesini onayladı.

Berman, 4 Halkbank çalışanın ifadelerinin alınması ve çapraz sorgularının daha 27 Kasım’dan önce yapılması gerekliğine hükmetti. 4 tanık, hem savcılık hem de savunma makamı tarafından sorgulanacak ve ifadeleri alınacak.

Canlı bağlantı önerisi kabul edilmedi

Hâkim Berman, Atilla’nın avukatlarının diğer bir alternatif olarak mahkemeye sunduğu, tanıkların 27 Kasım’da başlayacak ilk duruşmaya video konferans aracılığıyla katılmasını talebini de reddetti.

Berman yazılı emrinde, “ABD’ye gelmek istemeyen 4 Halkbank çalışanının ifadesi, hem savunmanın, hem de savcılığın hazır bulunacağı bir şekilde Toronto, Londra, Cenevre ya da Stockholm’de, hatta iki tarafın da hazır bulunabileceği başka bir kentte alınabilir. Burada hazır bulunan savcılık ve savunma tanıkların çapraz sorgularını birlikte, yüz yüze yapabilir” önerisinde bulundu.

"İfadeleri İstanbul'da da alınabilir"

Berman, önerdiği veya uzlaşılan bir şehir dışında, Atilla’nın savunma ekibinden gelen talebe göre tanıkların ifadelerinin ve çapraz sorgularının Türkiye’de ve İstanbul’da alınabileceğine de işaret etti, ama bunun için İstanbul’da güvenli ve tarafsız bir merkez oluşturulması gerektiğini belirtti. İstanbul olasılığının gerçekleşmesi durumunda, savcılık ve savunma ekibinin sorgulamayı New York’ta özel bir merkezden yürütmesi gerekecek.

Richard Beman, “Bunun için İstanbul’da Amerikan yasalarına göre tanıkların yemin ettirilmesiyle ilgili birçok prosedürün tüm şartlarının oluşturulması gerekir. Yeminli tercümanların hazır bulunması bir zorunluluktur” dedi.

"Duruşma takvimini engellemeyin"

Berman, tanıkların dinlenilmesiyle ilgili gelişecek bu prosedürün ABD yasaları çerçevesinde yapılması ve buna titizlikle uyulması gerektiğine dikkat çekti. Berman, 4 Halkbank çalışanının dinlenmesiyle ilgili prosedürün, 20 Kasım’da başlayacak jüri seçimi ve 27 Kasım’da başlayacak davanın aslının görüşülmeye başlanacağı duruşma takvimini engellemesi gerektiğine vurgu yaptı.