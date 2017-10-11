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Eski Halkbank Genel Müdürü, Reza Zarrab ile birlikte yargılanmak istemiyor

Avukatları dilekçeyi mahkemeye sunmak üzere hazırladı

11 Ekim 2017 07:23

ABD'de tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurarak hakkındaki davanın düşürülmesini istedi. Atilla, davanın düşürülmemesi durumunda davasının İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın davasından ayrı görülmesini talep etti.

ABD'yi dolandırma, İran'a karşı uygulanan yaptırımları delme, kara para aklama, kara para aklamak için komplo kurma ve ABD bankalarını dolandırma suçlamaları ile New York'ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, avukatları aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede hakkında açılan ceza davasının düşürülmesini istedi.

Avukatları dilekçeyi hazırladı

Atilla'nın savunma avukatları Victor J. Rocco, Thomas E. Thornhill, David M. Rosenfield ve Cathy Fleming tarafından hazırlanan başvuru dilekçesinde, müvekkillerinin davasının düşürülmesi için gerekçeler sıralandı. Dilekçede, mahkemenin bu gerekçeleri kabul etmemesi durumunda ise Atilla'nın davasının yine New York'ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı davasından ayrı olarak görülmesi istendi.

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