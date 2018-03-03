Zarrab davası kayıtlarına iki yeni gizli dosya girdi

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın İran'a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili olarak yargılandığı, İran ve Türkiye vatandaşı işadamı Reza Zarrab'ın da tanık olarak ifade verdiği New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden davanın kayıtlarına iki yeni gizli dosya daha girdiği belirtildi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, iki hafta önce 495 sıra numarasıyla kayıtlara geçen gizlilik kararı olan belge sonrasında bu hafta da 496 kayıt numarasıyla yine gizlilik kararı olan bir belge daha kayıtlara eklendi.

Dava kayıtlarına yeni giren ve gizlilik kararı olan dosyaların, Zarrab’ın itiraflarından sonra yeni bir iddianame olabileceği gibi, savunma veya savcılık tarafından gizli kalması istenen başka bir belge olma ihtimali dile getiriliyor.

New York Güney Bölgesi Federal Hakimi Richard Berman’ın onayıyla kayıtlara gizlilik kararıyla konulan belgelerin, davada yargılanan Atilla ya da Zarrab'ın savunma avukatları tarafından mı, yoksa savcılık tarafından mı konulduğu bilinmiyor. Son iki haftada kayıtlara geçen iki gizli dosyanın muhtemelen yeni bir iddianame olabileceği gibi davanın hakimi Berman’ın, yazılı bir emrine verilen cevaplar olabileceği de belirtiliyor.

“Türk yetkililerle ne konuştunuz?”

18 Ocak’ta aldığı bir kararla, Zarrab ve Atilla’nın avukatlarından, geçmişte Türk ve Amerikalı hükümet yetkililerle yaptıkları görüşmeleri, yazışma ve mesajları tarihleriyle ayrıntılı olarak kendisine bildirmelerini talep eden hâkim Berman, söz konusu yetkililerle yapılan görüşmelerin tarihini, isimlerini, görüşmenin ya da yazışmanın sebebini ve alınan sonucu açıklayan ayrıntılı bir rapor da istemişti.

Hakim Berman’ın, Rıza Zarrab’ın avukat olarak tuttuğu eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani’yle eski Adalet Bakanı Michael Mukasey’nin ve aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu bazı Türk yetkililerin dava ile ilişkilerini ortaya çıkarmayı amaçladığı belirtilmişti.

Yeni bir iddianame olma ihtimali de var

Rıza Zarrab’ın, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek için kurduğu uluslararası suç şebekesinde birlikte çalıştığı bazı önemli isimleri savcılığa açıkladığı biliniyor. Bu nedenle Zarrab’ın kurduğu suç çetesinde, Türkiye ya da başka ülkelerde işbirliği yaptığı bazı isimlerin yer aldığı yeni bir iddianamenin hazırlanması da ihtimaller dahilinde.