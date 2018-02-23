Reza Zarrab'ın avukatları istifa etti

ABD'nin İran'a dönük yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Miami'de tutuklanan ve "sanık" olarak yargılandığı davada "tanık" statüsüne geçen iş adamı Reza Zarrab'ın avukatları Şeyda Yıldırım ile Ayten Yılmaz’ın istifa ettiği aktarıldı.

ABD'de Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın hüküm giydiği davada tanıklık yapan Zarrab'ın Türkiye'de açtığı bir davanın dünkü duruşmasında avukatlarının istifa ettiği öğrenildi.

Türkiye'de bulunduğu zamanlarda kendisine yönelik eleştiriler için yargıya başvuran Zarrab'ın söz konusu davalarından birisi İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Odatv'de yer alan habere göre, duruşmada hakim, Zarrab'ın avukatları Şeyda Yıldırım ile Ayten Yılmaz’ın istifa ettiğini söyledi.

Sarraf'ın avukatlarının istifası tutanağa da geçirildiği belirtildi. Tutanakta yer alan bilgiye göre Av. Yıldırım ve Av. Yılmaz'ın 19 Şubat’ta istifa dilekçelerini mahkemeye sunduğu belirtildi.