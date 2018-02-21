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Zarrab ve Atilla'nın dava kayıtlarında yeni gizli dosya

Dosya 495 sıra numarasıyla kayda girdi

21 Şubat 2018 11:48

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülen Reza Zarrab ve eski Halkbank Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla dava kayıtlarına gizlilik kararı olan yeni bir dosya daha eklendi.

Geçtiğimiz hafta dava kayıt sırasına 495 sıra numarasıyla giren yeni dosyaya gizlilik kararı konuldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, New York Güney Bölgesi Federal Hakimi Richard Berman’ın onayıyla kayıtlara konulan gizli belgenin, Atilla veya Zarrab’ın savunma avukatları tarafından mı yoksa savcılık tarafından mı konulduğu bilinemiyor.

Zarrab’ın itiraflarından sonra yeni bir iddianame mi?

İki yıldır New York’ta tutuklu olarak yargılanan Zarrab, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’yla uzlaşmış ve savcılara bazı itiraflarda bulunmuştu.

Zarrab, Atilla’nın jürili duruşmalarında tanık olarak katılıp, çok önemli itiraflarda bulunmuştu. Zarrab’ın, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek için kurduğu uluslararası suç şebekesinde birlikte çalıştığı bazı önemli isimleri savcılığa açıkladığı iddia edilmişti.

Zarrab’ın savcılığa yaptığı itiraflar sonrasında bazı verdiği isimlerle ilgili yeni bir iddianamenin hazırlanıp dava dosyasına ekleneceği yönünde bir çok iddia öne sürülmüştü.

Dava kayıtlarına yeni giren ve gizlilik kararı olan dosyanın, Zarrab'ın itiraflarından sonra yeni bir iddianame olabileceği gibi, savunma veya savcılık tarafından gizli kalması istenilen başka bir belge olma ihtimali de var.

Gizlilik kararı hakimin kararıyla kaldırılıyor

Dava kayıtlarına giren yeni gizlilik kaydı olan dosyanın içeriği ancak hakim Berman’ın gizlilik kararı kaldırmasıyla açıklanacak.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde iki yıldır süren Reza Zarrab davasında, aralarında eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın da bulunduğu toplam dokuz kişi yargılanıyordu.

Zarrab'ın tanık olması, Atilla’nın da görülen jürili duruşmalarda kendisine isnat edilen altı suçun beşinden suçlu bulunması, dava dosyasının kapanmasına yol açmadı.

Zarrab ve Atilla’nın da içinde bulunduğu dava dosyası, ABD dışında olan yedi ayrı sanık daha olduğu ve iki tutuklunun yargı süreci halen devam ettiği için geçerliliğini koruyor.

 

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