Zara'nın kurucusu Rosalia Mera hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü giyim markası Zara'nın kurucusu ve patronu Rosalia Mera hayatını kaybetti. Kurduğu Inditex firmasını 21 milyar ciroya ulaştıran Mera kızıyla tatildeyken beyin kanamasından öldü.

İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre Rosalia Mera'nın kızıyla Minorka adasında tatildeyken beyin kanaması geçirdiği açıklandı.

İlk Zara mağazasını İspanya'nın La Coruna kentinde 1970'lerde açan Rosalia Mera İspanya'nın en büyük hazır giyim firması Inditex'i eski kocası Amancio Ortega ile birlikte 1985'te kurmuştu. Mera işini devasa boyutlarda büyüterek 2012 yıl sonunda 21 milyar dolar ciroya ulaşmıştı. Inditex firması Zara'nın dışında Massimo Dutti ve Bershka gibi 8 marka ile 86 ülkede 6 bin mağazada satış yapıyor.

İspanya’nın en zengin kadınıydı

Rosalia Mera kişisel servetiyle de İspanya'nın en zengin kadını unvanını taşıyordu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Mera'nın serveti 5 buçuk milyar doları buluyor.

Mera'nın kişisel olarak Inditex şirketinde yüzde 7'ye yakın hissesi bulunuyordu. Mera Inditex dışında biyoteknoloji, medya ve emlak işlerine de girmişti.