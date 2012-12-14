Zara'dan sonra Levi's da 'zehirden arınma' sözü verdi

Ahmet Küçük

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Greenpeace, dünyaca ünlü hazır giyim markası Zara'dan sonra Levi Strauss & Co.'nun da zehirden arınma sözü verdiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük kot üretisi Levi's, dünyanın en büyük parekende zinciri Zara da dahil, zehirden arınma taahütü veren on giyim markası arasındaki yerini aldı.

Levi's, Greenpeace'in "Toxic Threads: Under Wraps" raporunu Meksika'da yayınladıktan ve Levi's gibi markaların tedarikçileri de dahil olmak üzere, fabrikalardan yaşadıkları bölgedeki kirliliğin sorumluluğunu üstlenmesi için mücadele eden bir aileyi konu alan belgeseli yayınladıktan sekiz gün sonra zehirden arınma sözü verdi.

Levi's, kimyasal kullanımı yerine, zararsız alternatiflere yönelmeyi tercih edecek. Alınan bu kararla Levi's, zararlı kimyasalları üretim zincirinden çıkarmak yerine bu kimyasalların yönetilmesini içeren konumundan kurtulmuş oldu.

Levi's, Çin, Meksika ve Güney Küre'deki her biri birden çok tesise sahip olan tedarikçilerinden, 2013 yılı Haziran ayının sonuna kadar kirlilik verilerini açıklamasını isteyecek.

Greenpeace, Calvin Klein, GAP ve Victoria's Secret gibi tanınmış markalar da zehirden arınma çağrısı yaptı.



Zehirden ilk arınan Zara oldu



Greenpeace hazır giyim markası Zara'ya sadece 8 günlük bir kampanyayla diz çöktürmüştü. Baskılara dayanamayan Zara ürünlerini zehirli kimyasallardan arındıracağına dair güvence vermişti.

Zara geçtiğimiz gün bir açıklama yaparak 2020 yılına kadar tedarik zincirinden ve ürünlerinden zehirli kimyasalları çıkarma sözü vermişti.



Greenpeace ne istiyor?



Greenpeace, hazır giyim ürünlerinin hazırlanışında kullanılan "nonilfenol etoksilat" ve "fitalat" gibi maddeler ile renklendirici boyaların insan ve çevre sağlığı açısından olağanüstü zararlı olduğu konusunda dünya kamuoyunu uzun süredir uyarmaktaydı. Çevre örgütü, söz konusu ürünlerin yıkandıktan sonra doğadaki suya karıştıkları ve canlılar üzerinde hormonal bozukluklara, insan üzerinde de kanser hastalıklarına yol açtığını belirtiyor.



'Yıkamadan giymeyin'



Greenpeace, konu hakkındaki incelemesini, 29 ülkede 20 büyük hazır giyim markası tarafından satılan tişört, kot pantalon, elbise ve gömlek gibi 141 tekstil ürünü üzerinde uzman bilimadamlarıyla gerçekleştirdi. Bilimadamları incelenen ürünlerin yüzde 63'ünde insan ve çevre sağlığını doğrudan tehdit eden kimsayal maddeler bulunduğunu tespit etti.

Greenpeace uzmanları bu tehditlere karşı yeni alınan ürünlerin, söz konusu kimyasalların kullanımından vazgeçilene kadar, yıkanmadan kullanılmaması uyarısında bulunuyor.