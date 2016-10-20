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Yaşam
BBC Türkçe

Zanzibar'ın ahtapot avcıları

Beyaz kumu ve berrak deniziyle gözde tatil yerlerinden olan Zanzibar, ahtapotlarıyla da dünya mutfağında önemini artırıyor.

20 Ekim 2016 16:42

Afrika'nın doğusundaki Zanzibar, beyaz kumuyla gözde bir tatil yeri.

Ancak tek çekiciliği bu değil.

Her gün gelgit sırasında deniz çekilip, turistler otellerine dönünce, ellerinde sopa ve zıpkınlarıyla küçük bir "ordu" sahilde ahtapot avına çıkıyor.

Deniz her çekildiğinde tek bir avcı, kayaların, mercan ve yosunların arasında saklanmış en az 10 ahtapot avlıyor.

Adadaki otellerin çok rağbet göstermesinin yanında, ahtapot yerel halk için de zengin bir protein kaynağı.

Adanın doğu açığındaki kayalıkların koruduğu kıyılar birçok balık öeşidiyle, yengeç ve ahtapot gibi deniz canlılarına barınak oluşturuyor.

Yarı özerk adalar topluluğu Zanzibar'ın bağlı olduğu Tanzanya, Batı Hint Okyanusu'nda en çok ahtapot yakalanan yer.

35 yaşındaki Abdullah Ali, ahtapot seferine çıkmak için yöreye özgü teknesini hazırlıyor.

Geleneksel olarak kadınların yaptığı avcılığa, geliri iyi olması nedeniyle erkekler de ilgi göstermeye başladı.

Ali, yakaladığı her bir kilogram ahtapottan yaklaşık 2.30 dolar kazanıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre Tanzanya'nın 1990'da 482 ton olan ahtapot üretimi 2012'de 1.250 tonun üzerine çıktı.

Sivri taşlar ve mercanlar, ahtapotlara cezir sırasında saklanabilecek uygun ortamı sağlıyor.

Eğitilmemiş gözlerin, renk ve şekil değiştirebilen ahtapotları saklandıkları kayaların arasında fark edebilmesi çok zor.

Deniz kestaneleri de ahtapot avcılarının işini zorlaştıran bir diğer etken.

Bwejuu köyünden bir ahtapot avcısı olan Mariam, sabah mesaisinin ardından kendini soğuk deniz bırakıyor.

Mevsimlik ahtapot avcısı Mama Juma, Paje sahilinin kristal berraklığındaki sularında ahtapot arıyor.

Zanzibar'ın başkenti Stone Town'da geceleri kurulan deniz mahsülleri marketinin başlıca yiyeceklerinden biri ızgara ahtapot.

Tanzanya'da yakalanan ahtapotların büyük kısmı Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Fotoğraflar: Tommy Trenchard ve Aurelie Marrier d'Unienville

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