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Politika

Leyla Zana Meclis'e pantolonla geldi, 'Barzani ziyareti sürece katkı' dedi

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, bugün meclise pantolonla geldi

13 Kasım 2013 21:22

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, cumartesi günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan davetlisi olarak Diyarbakır'a gelecek olan Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin ziyaretinin önemli olduğunu ve sürece katkı sunacağını belirterek, "Kimse bu ziyarete seçime yatırım gözüyle bakmamalıdır" dedi.

Zana ayrıca, Genel Kurul'da kadın milletvekillerinin çalışmalara ceket ve pantolonla gelmelerine imkan veren içtüzük değişikliği teklifi görüşmelerine pantolonla katıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın haberine göre, Mesut Barzani'nin Diyarbakır ziyaretini değerlendiren Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, ziyaretin tarihi önemde olduğunu, anlamlı ve değerli olduğunu belirterek, "Sürece katkı sunucağı umudunu taşıyorum. Hiç kimse küçük hesaplarla yaklaşmamalıdır. Kürtlerin bir birleri ile rekabet değil, bir birlerini tanıma, tanımlama ve tamamlama sürecidir. Bu herkese mesajdır. Herkesin bakışı farklı olabilir ama demokrasi diyorsak, demokratik işleyiş diyorsak önce herkes kendinden başlamalıdır. Hiç kimse bu ziyarete seçime yatırım gözüyle bakmamalıdır. Önemli olan ve kalıcı olması gereken süreçtir. Buradan herkes kazançlı çıkacaktır. Kaybedeni olmayacaktır. Bu ortak geziyi de selamlamak gerekir" dedi.

Zana, Mesut Barzani ile birlikte ünlü sanatçı Şivan Perwer'in de Diyarbakır'a gelecek olmasını değerlendirirken, "Bu 30 yıla aşkın sürgün politikasının çürütülmüş şeklidir. Umuyorum ve diliyorum bu bir başlangıç olur. Arkasında sürgünde yaşayan herkesin yolunu açar. Şivan Perver ile birlikte İbrahim Tatlıses'in de olması sürece sanatsal bir katkı sunucağını düşünüyorum" dedi.

 

Sebahat Tuncel de pantolon ile geldi

 

HDP Eş Başkanı Sebahat Tuncel de bugün Meclis Genel Kurulu'na pantolon ile geldi. Tuncel, Genel Kurul'da görüşülen kıyafet giyimine ilişkin iç tüzük görüşmelerine pantolon ile gelen ikinci milletvekili olmuş oldu.

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