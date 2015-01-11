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Yaşam
Deutsche Welle

Zamanının seks sembolüydü

Federico Fellini'nin La Dolce Vita (Tatlı Hayat) filmiyle dünya çapında üne kavuşan İsveçli aktris Anita Ekberg 83 yaşında hayatını kaybetti.

11 Ocak 2015 15:34


İtalyan La Repubblica gazetesinin haberine göre ünlü aktris Rocca di Papa'da tedavi altında tutulduğu hastanede yaşama veda etti.

Kerstin Anita Marianne Ekberg 1931'de İsveç'in Malmö kentinde sekiz çocuklu bir liman işçisinin altıncı çocuğu olarak dünyaya geldi.

1950 yılında İsveç Güzellik Kraliçesi seçilen Ekberg, Dünya Güzellik Yarışması'na katılmak için ABD'ye gitmiş burada ilk oyunculuk teklifini almıştı.

1956 yılında Savaş ve Barış filminde rol aldı. Üç yıl sonra Sarı Fırtına adlı filmdeki rolüyle Altın Küre Ödülü'ne layık görüldü.

Ekberg, İtalyan yönetmen Federico Fellini'nin 1960 yapımı Tatlı Hayat filminde oynadığı başrolle dünya çapında üne kavuşmuştu. Filmin Trevi Çeşmesi sahnesi sinema klasikleri arasına girmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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