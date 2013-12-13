Zaman'dan 'Jet Fadıl'a gönderme: Yine ödemediği borçlarla gündemde

Zaman gazetesi, AKP ile Gülen cemaati arasındaki iplerin kopması sonrası cemaat aleyhine propaganda ve göndermeli reklam afişleri ile gündeme gelen Fadıl Akgündüz'ün sahibi olduğu Caprice Gold projesine ilişkin, "Fadıl Akgündüz yine ödemediği borçlarla gündemde" sözleriyle, "inşa edildiği arsanın sahibi Mega Center’ın Başkanı Ali Kopuz, 3 milyon dolarlık alacaklarına karşılık projeden haczettirdikleri 63 daireyi satacak" haberi ile Akgündüz'e göndermede bulundu.

Akgündüz, otelin reklam afişinde, 'Zaman eriyor' sloganıyla Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Zaman gazetesine göndermede bulunmuştu. Zaman'da cevap niteliğinde bir haberle Akgündüz'e yönelik, "Avrupa’daki gurbetçilerden milyonlarca dolar toplayan ve ‘dolandırıcılık’ davasında 1,5 yıl hapis cezası alan Fadıl Akgündüz yine ödemediği borçlarla gündemde" ifadelerine yer verdi.

Zaman gazetesinden Arif Bayraktar'ın haberie göre, İstanbul’daki gıda toptancılarının kurduğu kooperatif olan Mega Center yönetimi, Fadıl Akgündüz’den olan 4,5 milyon dolarlık alacağını tahsil etmek için Caprice Gold Oteli’ndeki 63 devre mülk daireye haciz koydurdu. Mega Center Başkanı Ali Kopuz, tebligat Akgündüz’e ulaşır ulaşmaz Caprice Gold’daki mülklerin satışına başlayacaklarını açıkladı. “Fadıl Akgündüz 3 milyon dolarlık paramızı ödemedi.” diyen Kopuz, bu sebeple Akgündüz’e ait Caprice Gold’a haciz koydurduklarını ifade etti. Fadıl Akgündüz’e haciz kararı tebligatının yakın tarihte ulaşmasının ardından, Caprice Gold’daki dairelerin icradan satışı başlayacak. İstanbul’daki Caprice Gold projesinin inşa çalışmaları sürüyor. Fadıl Akgündüz 2011 yılında yaptığı açıklamada 2012’nin ikinci çeyreğinde projeyi bitirip teslim edeceğini duyurmuştu. Ancak açıklanan tarihin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Caprice Gold projesinin inşaatı bitirilemedi.

Mega Center adıyla bilinen İstanbul Gıda Toptancıları İmalat Sanayi ve Depocuları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Caprice Gold Oteli’nin bulunduğu arsanın eski kooperatif yönetimi tarafından Fadıl Akgündüz’e satıldığını, Akgündüz’ün arsayı aldıktan sonra kooperatife 3 milyon dolarlık borcu kaldığını ve bunu ödemediği için dava açtıklarını söyledi. Akgündüz’ün “Ben parayı vermek istedim, almadılar.” şeklindeki açıklamasının doğru olmadığını belirten Kopuz, mahkemenin, 3 milyon dolarlık alacaklarının inkâr tazminatıyla birlikte 4,5 milyon dolar olarak kendilerine ödenmesine karar verdiğini açıkladı. Mahkeme kararı tebligatı Fadıl Akgündüz’e ulaşır ulaşmaz bu alacağı tahsil edeceklerini söyleyen Mega Center Başkanı Ali Kopuz, “Tapuya gidip 123 devre mülk tespiti yaptırdık. Haciz işlemi yapılmadan 2 gün önce 123 adet olan devre mülk sayısının bir gecede 63 adede düştüğünü öğrendik. Kendisine ait başka bir şirkete bir gecede devir yapmışlar. Biz de kalan 63 mülke haciz koydurduk. Tebligat ulaşsın, bu 63 daireyi hemen satacağız.” dedi.

Fadıl Akgündüz’den alacak davalarının devam ettiğini belirten Kopuz, 10,5 milyon liralık arsa bedelinden doğan alacaklarının bu şekilde karşılanamaması halinde, bu duruma sebebiyet veren kooperatifin eski yönetim kurulu üyelerine de haciz isteyeceklerini ifade etti. Kooperatifin eski başkanı Ali Zafer Taciroğlu ise Fadıl Akgündüz’ün, Ali Kopuz’un tavrı sebebiyle inatlaştığını, Akgündüz’ün bahse konu parayı bir şekilde ödeyeceğini tahmin ettiğini söyledi. Taciroğlu, Kopuz’un “Ödemezse kooperatif eski yönetimini haczettiririm.” açıklamasıyla ilgili olarak ise, “Fadıl Akgündüz’ün yeterince varlığı var.” dedi.