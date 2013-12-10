'Jet Fadıl'dan Gülen cemaatine reklamlı gönderme: Zaman eriyor

Kamuoyunda “Jet Fadıl” olarak bilinen JETPA Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Akgündüz'ün verdiği Caprice Gold reklamları Zaman gazetesine ve Gülen cemaatine gönderme olarak algılandı.

Gülen cemaatinin yayın organı Zaman'ın, geçen hafta "Zaman Kardeşlik Zamanı" reklamı bilboardlarda yer aldı. Bu hafta başından itibaren de bilboardlarda Zaman’ın logosuyla aynı renk zeminin üzerine aynı puntolarla yazılmış "Zaman Eriyor" reklamı dikkat çekti.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Fadıl Akgündüz’ün "Zaman eriyor" sloganıyla verdiği reklam, sosyal medyada "cemaate açıkça bir mesaj" olarak yorumlandı.

Fadıl Akgündüz kimdir?

Fadıl Akgündüz, 1998 yılında kurulan JetPA adında, otomobil pazarlama hizmeti veren bir şirkete sahipti. Müteahhitliğe girişmesiyle işlerini kısa zamanda büyüttü. Memleketi Siirt'te yüzde 100 yerli ve Türk malı otomobil üretecek bir otomobil fabrikasını inşa etme projesiyle ses getirdi. 'İmza' adını verdiği modelin tanıtım gecesi televizyonlardan canlı yayınlandı.

Ancak İmza hiç üretilmedi ve gurbetçilerden kâr payı ortaklığıyla para toplayan Akgündüz, dönemin politik karışıklığının da etkisiyle iflas etti ve paraları geri ödeyemedi. Geride kaba inşaatı bitmemiş bir fabrika bırakan Akgündüz, 2003'te yargılanmaya başlandı. Müebbet hapis cezası istenen Akgündüz, 1.5 yıl tutuklu kaldıktan sonra 150 bin TL kefaletle serbest kaldı. 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Akgündüz, hakkında tutuklama kararı çıkınca yurtdışına kaçtı. 2002’de bağımsız milletvekili seçildiği Siirt'e gelince tutuklandı ancak daha sonra yeniden serbest kaldı. Boşalan koltuğu için yapılan seçimden sonra başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan seçildi.

Zamanaşımı piyangosu

Dolandırıcılık ve yolsuzluk iddialarıyla yargılanan Jet-Pa Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Akgündüz’e de zamanaşımı piyangosu çıktı. Almanya’da Türk vatandaşlarını dolandırdığı gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapse mahkûm edilen Akgündüz hakkındaki suçlamalar 7.5 yıllık zamanaşımı süresi dolduğu için ortadan kalktı. Mahkeme ödediği 150 bin TL kefaletin Akgündüz’e iadesine karar verdi.