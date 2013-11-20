'Zaman zaman otosansür yapmak zorunda kalıyorum'

Kana D'nin anchormani Serdar Cebe, medyadaki sansürle ilgili, "Zaman zaman elbette yapıyorsun ama zorunlu olarak" dedi. "Türk medyasının en büyük sorununun sansür değil, oto sansür olduğunu" belirten Cebe, "Özgür habercilik diyoruz ama ne kadar özgür habercilik yapabiliyoruz o tartışılır (...) Yaşadığımız çerçevenin içersinde ne kadar mümkünse o kadar" şeklinde konuştu.

Medyaradar'dan Alev Gürsoy Cimin'in, Serdar Cebe ile yaptığı söyleşinin ilgili kısmı şöyle:

Ne kadar tarafsızsınız?

Mümkün olduğunca, elimizden geldiği kadar…

Kanal D Haber bir haber yaparken yaptığı haberden korkar mı, mesela "acaba iktidar ne der" bunu hiç yaşadınız mı? Yani hiç oto sansür uyguladığınız oluyor mu?

Bakın Türkiye eski Türkiye değil, tabii habercilikte. Özgür habercilik diyoruz ama ne kadar özgür habercilik yapabiliyoruz o tartışılır.

Türk medyasının geleceğini nasıl buluyorsun, parlak mı yoksa son derece vahim bir döneme doğru ilerliyor mu?

Türkiye'de gelinen noktada habercilik yapanların işi çok zor çünkü bir değneğin iki ucunda olmanız ve habercilik yapmanız isteniyor sizden. Ama kendi kurumum adına konuşacak olursam 18 yıldır bu sektördeyim uzun yıllardır da bu gruptayım daha tek bir haberime müdahale olmadı."Şunu da görme" denilmedi bana.

Şu an bu hassas süreçte ediliyor mu müdahale peki?

Asla...

Sence nedir medyanın en büyük sorunu?

(Gülüyor) Türkiye'nin en büyük sorunu neyse o.

Sır küpü gibisin valla cımbızla alıyorum lafı. Tamam o zaman Türkiye'nin en büyük sorununu söyle. Diğer sorumun cevabını da böylelikle almış olayım.

Sence ne?

Soruları ben soruyorum ama yine de söyleyeyim bence sansür tabii ki..

Sansür değil bence en büyük sorun oto sansür.

Yapıyor musun hiç?

Zaman zaman elbette yapıyorsun ama zorunlu olarak.

Sence özgür mü Türk medyası?

Tabii ki değil.

Sen ne kadar özgürsün?

Ben ne kadar özgürüm biliyor musun yaşadığımız çerçevenin içersinde ne kadar mümkünse o kadar.