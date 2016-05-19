Zaman: YÖK, Haliç Üniversitesi'nin sahibinin 15 milyonluk çek senet kaçırırken yakalandığını tespit etti!

Zaman, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK), kayyum atanan Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mansur Topçuoğlu’nun 15 milyonluk çek ve senet kaçırırken yakaladığını ileri sürdü.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), “kötü yönetim nedeniyle çeşitli risk faktörleri taşıdığı” gerekçesiyle Haliç Üniversitesi’nin geçici tedbir olarak faaliyet izninin durdurulmasına karar vermişti. Haliç Üniversitesi'nin yönetimi “garantör üniversite” konumundaki İstanbul Üniversitesi’ne geçici olarak devredilmişti. Topçuoğlu, kâğıt baskıya son veren Yeni Yüzyıl gazetesinin de yönetim kurulu başkanlığı görevini yapıyordu.

Kayyum yönetiminde çıkan Zaman, haberinde “Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mansur Topçuoğlu'nun, el konulmadan önce Haliç üniversitesine ait bütün bina ve malları sattığı, önümüzdeki yıllara ait okul harçlarını da öğrencilerden tahsil ettiği belgelendi” ifadelerine yer verdi.

Topçuoğlu’nun üniversitesi 170 milyon lira borçlandırdığını da ileri süren Zaman’ın haberi şöyle:

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mansur Topçuoğlu'nun, el konulmadan önce Haliç üniversitesine ait bütün bina ve malları sattığı, önümüzdeki yıllara ait okul harçlarını da öğrencilerden tahsil ettiği belgelendi. YÖK Denetleme Kurulu, Mansur Topçuoğlu'nun, 15 milyonluk çek-senet kaçırmaya çalışırken yakalandığını tespit etti.

ÜNİVERSİTEYİ 170 MİLYON BORÇLANDIRMIŞ!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından el konulan Haliç Üniversitesi'nde yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mansur Topçuoğlu'nun, sahibi olduğu Haliç Üniversitenin tüm mallarını sattığı öğrenildi. YÖK Denetleme Kurulu'nun; Haliç Üniversitesi hakkında hazırladığı raporda çarpıcı bilgiler yer alıyor. Mansur Topçuoğlu ve ekibinin Haliç Üniversitesi'ni 170 milyon lira borçlandırdığı, Haliç Üniversitenin yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 35 milyon lira borcunun bulunduğu bildirildi. Mansur Topçuoğlu'nun, Haliç Üniversitesine el konulan 13 Mayıs tarihinde, arabasında 15 milyonluk çek-senet kaçırmaya çalışırken yakalandığı ifade edildi.

GELECEK YILIN OKUL HARÇLARI DA TAHSİL EDİLMİŞ

Mansur Topçuoğlu ve mütevelli heyetinin, Haliç Üniversitesi'nin tüm binalarını sattığı, önümüzdeki yıllara ait okul harçlarını öğrencilerden tahsil ettiği, öğretim üyelerine de maaş ödemediği tespit edildi. Raporda; Haliç Üniversitesi'ne ait kantin ve kafeteryaların, Mansur Topçuoğlu tarafından kurulan ve yakınlarının da ortakları olduğu TERAS Gıda Ticaret Ltd. Şti. ve REYMAN Gıda Ticaret Ltd. Şti. tarafından işletildiği; Topçuoğlu'nun bu şekilde kendisine ve yakınlarına haksız kazanç sağladığı ifade edildi.

Gazete yolsuzluktan kapatıldı

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mansur Topçuoğlu, Haliç Üniversitesine el konulmasından bir gün sonra sahibi olduğu Yeni Yüzyıl Gazetesi'ni kapamıştı! Gazetenin yayınına son vermesinde AK Parti'nin baskısı olduğu iddia edildi ancak YÖK Denetleme Kurulu'nun raporu Mansur Topçuoğlu ve ekibinin yolsuzluk yaptığını gözler önüne seriyor. Haliç Üniversitesi'nin yönetimi, “garantör üniversite” konumundaki İstanbul Üniversitesi'ne geçici olarak devredildi ve Haliç Üniversitesi'ne Prof. Dr. Abdurrahman Eren vekil rektör, avukat İbrahim Yeter genel sekreter olarak atandı.