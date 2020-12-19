İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından olan ve çökme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtilen Yerebatan Sarnıcı’ndaki gergi güçlendirme projesi, başvuru süresinin üzerinden 57 gün geçmesine rağmen Koruma Kurulu tarafından onaylanmadı. Bu nedenle güçlendirme çalışmalarına başlanamazken, zamanın 1500 yıllık yapının aleyhine işlediği belirtildi.

Dünya Miras Listesi’nde bulunan, İstanbul'un en önemli tarihi hazinelerinden birisi Yerebatan Sarnıcı 2017 yılından bu yana bir restorasyon çalışmasına konu ediliyor. İBB yönetimi restorasyonu, tarihi yapının kimliğine uygun olarak titiz bir şekilde sürdürüyor. Restorasyon çalışmaları sürerken daha önce fark edilmeyen gergi sisteminin sütun içlerinde devam etmediği görüldü. Bu tespit neticesinde derhal sütunları birbirine bağlayan bir gergi sisteminin yapılması gerekliliği ortaya çıktı.

Bu koşullar altında İBB, gergi güçlendirme projelerini hazırlayarak hemen uygulama yapmak üzere onay alması zorunlu olan koruma bölge kuruluna 23 Ekim 2020 tarihinde iletti. Söz konusu tarihten bu yana geçen 57 günlük süre içerisinde projenin henüz onaylamaması, Yerebatan Sarnıcı'ndaki risk durumu açısından İBB yetkililerini endişelendirdi. 40 gün boyunca Koruma Kurulu tarafından gündeme alınmayan projeler, 52. günün sonunda da onaylanmadı. Bunun üzerine İBB, tekrar 09 Aralık 2020 tarihinde Koruma Bölge Kurulu'na üç profesör ve 1 doktorun imzaladığı değerlendirme raporu gönderdi. Bu rapora ek olarak, 18 Aralık 2020 tarihinde Koruma Kurulu talebi üzerine restorasyon, mimarlık, malzeme bilimi ve koruma konusunda uzman kişilerden oluşan bir heyetçe onaylanan projeler, tekrar iletildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yapının mevcut risk durumu ve yapılması gerekenlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için yarın Yerebatan Sarnıcı’nda bir basın açıklaması yapacak. (ANKA)