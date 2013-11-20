Zaman yazarından: 'Peygamberin bile kıblesi şaştı' ifadesi bana ait değil!

Zaman gazetesi yazarı Prof. Dr. İbrahim Öztürk'ün Twitter'da tartışmaya sebeb olan "Peygamberin bile kıblesi şaştı oğlum!!!" sözlerin kendisine ait olmadığını açıkladı.

Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da dün Öztürk'ü eleştirmiş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İbrahim Öztürk'ün söylediği laf asla kabul edilemez, özür dilemesi şart" ifadelerini kullanmıştı.

Öztürk, yazılı açıklamasında kendisinin bilgisi dışında hesabından twitler atıldığını, Amerika'da olduğu için saat farkı sebebiyle bunları geç fark ettiğini vurguladı. "Alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Peygamber Efendimiz (sas) ile ilgili söyleyebileceğim şey; ancak ve ancak O'nun (sas) ümmeti olmaktan şeref duymak olacaktır." diyen Öztürk yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

Zorunlu açıklama,

"Şu anda Türkiye ile yaklaşık 10 saatlik zaman farkı olan yurt dışındaki bir üniversitede araştırmalarımı sürdürmekteyim. Dershanelerin hukuka ve bilime uygun olmayacak bir şekilde kapatılmasının yanlışlığını ifade eden yazı ve görüşlerimi hem gazete köşemde, hem de şahsıma ait olan Twitter hesabında yayınlamaktayım."

"Fikir ve vicdan hürriyeti sınırları içerisinde görüşlerimi dile getirmek tabiidir. Bu görüşlerime katılmayanlar da kendi görüşlerini yazabilir. Ancak son birkaç gündür, bir merkezden yönlendirildikleri belli olan büyük bir grup insan tarafından sürekli tehdit edilmekte, hakaretlere maruz bırakılmakta, değer verdiğim hizmet insanına ve aileme ağza alınmayacak galiz küfürler ile saldırılmaktadır."

Biz de insan olduğumuz için, zaman zaman bu tahriklere kapılarak maksadımı aşan sert ve konumuma yakışmayacak ifadeler kullanmış olabiliriz."

"Ancak bugün itibarıyla 'benim gönderdiğim' iddiasıyla son derece yakışıksız bir takım mesajlar ortalıkta dolaşmaktadır. Buna göre (haşa) benim Peygamber Efendimiz (sas) ile ilgili yakışıksız ifadeler kullandığım, başı kapalı hanımlara hakarete varan sözler sarf ettiğim yönünde maksatlı bir tezvirat kampanyası yürütülmektedir. Böyle bir hata yapsam, derhal özür dilerdim. Ortalıkta gezen 'o twit' şahsıma ait değildir. Kendimi, inancımı, camiamı hedef alan, hayatımın anlamını ortadan kaldıran böyle bir ifadeyi kullanmam kendimi inkar olur. Alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Peygamber Efendimiz (sas) ile ilgili söyleyebileceğim şey; ancak ve ancak O'nun (sas) ümmeti olmaktan şeref duymak olacaktır."

"Benim kişiliğimi, aile değerlerimi, dünya görüşümü bilenler bilir. TV programlarında, yazılarımda, konferanslarımda, sosyal medyada neyi ve nasıl savunduğum bellidir. Ancak siyasi bir takım kaygılar ve baskılar ortamında kardeşliği unutarak, temel ahlaki kaideleri hiçe sayarak, bana konu hakkında hiç bir şey sormadan, görüşlerimi almadan bu iftira, tahrik ve provakasyonlar bir takım medya ortamında sorumsuzca servis edilmekte, halkımız temel değerleri etrafında ayrıştırılmakta, şahsım, çalıştığım üniversiteler, Zaman Gazetesi ve hizmet hareketi töhmet altında bırakılmak istenmektedir."

"Gerekli açıklamaları defaatle yapmış olmama rağmen, bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunarım ki; Twitter hesabıma dışarıdan bazı müdahalelerin olduğunu fark etmiş bulunmaktayım. Benim kontrolüm dışında gelişen bu iftira kampanyasından da Türkiye ile saat farkından dolayı ancak çok geç haberim olabildi. Tekrar ederim ki twitterda dolaşıma sokulan söz konusu yakışıksız ifadelerin tarafımla ilgisi yoktur. Müfterilere insaf ihsan etmesini Allah'tan niyaz ederken, bu sağlıksız ortamda daha fazla durmayacağımı bildiririm. Twitterdan çıkıyorum ve yazılarıma ara veriyorum."

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.