Zaman yazarının 'peygamberin bile kıblesi şaştı' sözüne Ekrem Dumanlı'dan tepki!

Zaman gazetesi yazarı İbrahim Öztürk'ün Twitter'da tartışmaya sebeb olan "Peygamberin bile kıblesi şaştı oğlum!!! Kudüs'tü Kabe oldu. Bu alemde değişmeyen tek şey yalakalık, güce tapmak" sözlerine Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'dan eleştiri geldi. Dumanlı, Twitter'da yaptığı açıklamada, "İbrahim Öztürk'ün söylediği laf asla kabul edilemez, özür dilemesi şart" dedi.

'Kabul edilemez özür dilemesi şart'

Dershane tartışması üzerinden sosyal medyada yaşanan AKP ve Gülen cemaati gerginliğinde Zaman yazarı İbrahim Öztürk'ün peygamber için sarfettiği sözler tartışma konusu olmuştu. Öztürk, "Peygamberin bile kıblesi şaştı oğlum!!! Kudüs'tü Kabe oldu. Bu alemde değişmeyen tek şey yalakalık, güce tapmak" sözleri sebebiyle çoğunluğu AKP taraftarı olan kişiler tarafından eleştirilmiş ve Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girmişti. Öztürk bugün kendi gazetesinden de eleştiri aldı. Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İbrahim Öztürk'ün söylediği laf asla kabul edilemez, özür dilemesi şart. İnsan peygamberimiz hakkında konuşurken fevkalade dikkat etmeli; Öztürk'ün yanlış ve kabul edilemez bir cümlesini vesile edip peygamber sevdalısı insanlara saldırmak da İslam ahlakı ile bağdaşmaz..." ifadelerini kullandı.

Zaman gazetesi Ekrem Dumanlı'nın Twitter hesabından yayınladığı mesajlar şöyle:

Zaman gazetesi yazarı İbrahim Öztürk'ün Twitter hesabından yayınladığı mesaj: