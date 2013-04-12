Zaman makinesi bulundu mu?

İranlı bir bilim insanı, geliştirdiği zaman makinesiyle kullanıcıların 8 yıl sonrası hakkında bilgi alabileceğini iddia etti.

Stratejik Buluşlar Merkezi müdürü olan Razeghi, geliştirdiği zaman makinesinin bir dokunuşla gelecek hakkında bilgileri yazı olarak kullanıcıya sunduğunu belirtti.

Sistemin karmaşık bir algoritma sistemiyle çalıştığını vurgulayan Razeghi, “Bu proje için 10 yıldır çalışıyorum. Buluşumun boyutu dizüstü bir bilgisayar boyutunda. Kullanıcının 5-8 yıl sonrası hakkında detayları verebilir. Sizi geleceğe götürmeyecek, geleceği size getirecek” dedi.

Razeghi’nin projesi arkadaşları ve akrabaları tarafından ‘Tanrı’yı oynamak’ suçuyla eleştirilerin odağı oldu. Razeghi buluşunun dini değerlere zarar vermediğini savunuyor. 27 yaşındaki genç bilim insanı, buluşunun gelecekteki savaş bilgilerini ortaya çıkaracağı için İran devleti için de yararlı bir kaynak olacağını iddia ediyor: “5 yıl sonra gerçekleşecek savaşları önceden görmek ülkemizin kendini hazırlaması için önemli bir kaynak.”

The Telegraph gazetesinin haberine göre, projesini henüz sunmaya çekinen Razeghi sebebini ise “Prototipin lansmanını yaparsak Çin fikrimizi çalarak bir gecede milyonlarca üretecek” sözleriyle açıkladı.

Ali Razeghi’nin İran Stratejik Buluşlar Merkezi’nde kendi adına kayıtlı 179 farklı icat bulunuyor.