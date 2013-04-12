T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Zaman makinesi bulundu mu?

İran’ın başkenti Tahran’da yaşayan Ali Razeghi, geleceği insanlara getirmeyi planlıyor

12 Nisan 2013 12:21

İranlı bir bilim insanı, geliştirdiği zaman makinesiyle kullanıcıların 8 yıl sonrası hakkında bilgi alabileceğini iddia etti.

Stratejik Buluşlar Merkezi müdürü olan Razeghi, geliştirdiği zaman makinesinin bir dokunuşla gelecek hakkında bilgileri yazı olarak kullanıcıya sunduğunu belirtti.

Sistemin karmaşık bir algoritma sistemiyle çalıştığını vurgulayan Razeghi, “Bu proje için 10 yıldır çalışıyorum. Buluşumun boyutu dizüstü bir bilgisayar boyutunda. Kullanıcının 5-8 yıl sonrası hakkında detayları verebilir. Sizi geleceğe götürmeyecek, geleceği size getirecek” dedi.

Razeghi’nin projesi arkadaşları ve akrabaları tarafından ‘Tanrı’yı oynamak’ suçuyla eleştirilerin odağı oldu. Razeghi buluşunun dini değerlere zarar vermediğini savunuyor. 27 yaşındaki genç bilim insanı, buluşunun gelecekteki savaş bilgilerini ortaya çıkaracağı için İran devleti için de yararlı bir kaynak olacağını iddia ediyor: “5 yıl sonra gerçekleşecek savaşları önceden görmek ülkemizin kendini hazırlaması için önemli bir kaynak.”

The Telegraph gazetesinin haberine göre, projesini henüz sunmaya çekinen Razeghi sebebini ise “Prototipin lansmanını yaparsak Çin fikrimizi çalarak bir gecede milyonlarca üretecek” sözleriyle açıkladı.

Ali Razeghi’nin İran Stratejik Buluşlar Merkezi’nde kendi adına kayıtlı 179 farklı icat bulunuyor.

ETİKETLER

geleceğe dönüşzaman makinasıiranbilim insanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24