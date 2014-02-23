Zaman: 'Kaçtı' denilen emniyetçiler resmi görevle yurt dışına gönderilmiş

Zaman gazetesi Başbakan Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisinde bulunduğu iddia edilen dinleme cihazlarıyla (böcek) ilgili Sabah gazetesinde “İki böcek firarda” başlığıyla yurtdışına kaçtığı söylenen emniyetçilerin resmi görevle yurtdışına gönderildiği belirtilirken, böcek soruşturmasında belirlenen bir şüphelinin dahi bulunmadığı öğrenildiğini öne sürdü.

Zaman'da yer alan haber şöyle:

Kamu ihalelerinin verilmesi karşılığında işadamlarından toplanan paralarla satın alındığı savunulan Sabah ve Takvim" olarak nitelendirdiği medya grubunun önceki gün Başbakan Erdoğan'ın da bazı AKP'li vekillere “Ofisime böcek koyan ve paralel yapıyla birlikte hareket eden güvenlik görevlilerinin yurtdışına kaçtığı tespit edildi.” dediği iddia edilen haberde, söz konusu Emniyetçilerin isimleri kodlanarak A.T. ve S.D. olduğunun savunulduğunu belirtti.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sonrasında İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Efkan Ala da katıldığı bir televizyon programında, “Başbakan’ın iki ofisine dinleme cihazı konulması bir casusluk olayıdır. Bunun soruşturması yapıldı, yapılıyor. Sanık olarak tespit edilen, hem sorumlusu hem de yapan olarak tespit edilen iki kişi yurtdışına gitti. Uluslararası hukuk devreye sokularak gereği yapılır.” iddialarında bulundu. Ancak böcek soruşturmasını yürüten cumhuriyet savcıları, şimdilik sadece tanıkların ifadesine başvurdu. Soruşturma kapsamında şüpheliler henüz belirlenmedi. Sabah ve Takvim’in ortaya attığı S.D. ile A.T.’nin de İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görevlendirmesiyle yurtdışına gönderildikleri ortaya çıktı. Suçlanan bu isimler hakkında bir idari ve adli soruşturma bulunmadığı da öğrenildi. Alınan bilgilere göre, S.D. ve A.T.’nin 2008 yılında Başbakanlık koruma ekibine tayinleri çıktı. 2012 yılının sonuna kadar da burada görev yaptılar. Başbakanlık’taki polislerin değiştirildiği süreçte iki Emniyetçi de başka görevlere kaydırıldı. İçişleri Bakanlığı ve EMG tarafından yurtdışı göreve gönderilen isimler halen yurtdışında görev yapıyor. Haklarında herhangi bir idari ve adli soruşturma ve kovuşturma bulunmuyor. Sınır kapılarına, havaalanlarına ve gümrüklere bunlar hakkında bildirilen herhangi bir yakalama kararı da bulunmuyor.

'Haberi soruşturma savcısı da yalanladı'

Öte yandan T24'e konuşan soruşturma savcılarından biri, Sabah ve Takvim’in haberini yalanladı. Adının açıklanmasını istemeyen savcı, şüpheli olarak gösterilen “A.T.’nin soruşturma dosyasında şüpheli olarak yer almadığını” belirtirken, diğer şüpheli “S.D.’nin isminin dosyada olduğunu ancak haberlerde yansıtıldığı biçimde olmadığını” açıkladı. Savcı, Takvim’de yayımlanan fotoğrafların da ilgili şahıslara ait olmadığını vurguladı. Savcının açıklaması şöyle: “A.T. soruşturma dosyasında şüpheli olarak yer almıyor. İsmi mevcut değil. Takvim gazetesinde S.D. ve A.T. ile ilgili yayınlanan fotoğraflar da bu kişilere ait değil. O fotoğrafları nereden bulup koydular bilmiyoruz. Ancak haberlerdeki iddialarla dosyadaki bilgiler örtüşmüyor. S.D.’nin ismi dosyada var, ancak haberlerde yansıtıldığı biçimde değil. Zaten A.T.’nin olayla bağlantısı da mümkün değil.”