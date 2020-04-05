Zahara de la Sierra: Avrupa'da salgının yeni merkezi olan İspanya'da hiç Koronavirüs vakası görülmeyen kasaba

Avrupa'daki en fazla yeni tip Koronavirüs vakasının bulunduğu İspanya'da, Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan Zahara de la Sierra kasabası şu ana kadar ülkede Koronavirüs'ün bulaşmadığı tek bölge olarak mücadelesini sürdürüyor.

3 haftadır karantina altında bulunan ve 126 binden fazla ile Avrupa’daki en fazla Koronavirüs vakasının bulunduğu İspanya’da Covid-19’a rastlanmayan tek bölge Zahara de la Sierra kasabası. Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan küçük Endülüs kasabası, Orta Çağdan kalma mekânlarıyla turistik olarak bilinen bir yer. Ancak salgının İspanya’da baş göstermesinden bu yana getirilen karantina uygulaması, kasabaya virüsün girmesini engelledi.

İspanya hükümeti 14 Mart’ta ülkeyi karantina altına alırken, temel ihtiyaçlar dışında vatandaşların evde kalmasını isteyen Zahara Belediye Başkanı Santiago Galvan, kasabanın 5 girişinden 4’ünü kapatarak turistlerin kasabaya girişini engelledi. Belediye Başkan Galvan, “Güvenlik nedeniyle almaktan çekinmediğimiz bir karardı. Polis ve sivil muhafızların yardımıyla uyguladık” dedi. Zahara Belediye Başkanı Santiago Galvan, 1 polis tarafından korunan kasabanın kalan tek giriş noktasına gelen her aracı çamaşır suyu ve dezenfektanlarla da yıkattığını belirtti.

Ayrıca 3 günde bir sabah erken saatlerinde 10 kişilik bir grup kasaba sokaklarını dezenfekte ediyor. Yerel bir işletme, bölge sakinlerinin dışarı çıkmaması için yiyecek ve tıbbi malzeme gibi diğer ürünlerin teslimi için 2 görevli çalıştırıyor.

Kasaba ayrıca, yerel işletmeler ve serbest meslek sahiplerinin elektrik, su ve vergilerini karşılamak için olağanüstü (OHAL) fonunu kullanıyor.

Öte yandan İtalya’dan sonra en yüksek ölüm oranının kaydedildiği İspanya’da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 744 olarak açıklandı.