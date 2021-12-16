Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: Ülkenin kaynakları beton ekonomisiyle harcanıyor, Suriyelilere peşkeş çekiliyor

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Türk milletinin hayat pahalılığı, enflasyon ve borç altında ezildiğini belirterek, ülkenin kaynaklarının Suriyelilere peşkeş çekildiğini dile getirdi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son 1,5 yılda 8 bine yakın doktorun Türkiye'yi terk ettiğini öne sürdü.



Hekimlerin emekliliğe yansıyan temel ücret ile 7200 ek gösterge ve pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı talebini doğru bulduklarını ifade etti.

Özdağ, AKP'nin iktidara gelmesinden bu yana Türk ekonomisinin, "beton ekonomisi" ve "borç ekonomisi"ne sıkıştığını ileri süren Özdağ, ülkenin elindeki kaynakların ya beton ekonomisiyle harcandığını ya da Suriyelilere peşkeş çekildiğini iddia etti.

Hükümetin uyguladığı yanlış ekonomik politikalardan dolayı borç batağına itilen küçük işletme, esnaf, işçi, memur ve çiftçinin alın terine icra takipleriyle el koyulduğunu belirten Özdağ, "Türk milleti hayat pahalılığı, enflasyon ve borç altında eziliyor" dedi.

"Türk milleti ekmeklik un alamayacak noktaya getirildi"

Türk milletinin evinin nafakasını sağlamaya zorlandığını ifade eden Özdağ, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar evinin, çocuklarının en temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda bile sıkıntı çekiyor. Erdoğan, 'Ekonomimiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uçacak.' demişti. Ekonomimiz uçuyor; patateste yüzde 70, tavuk etinde yüzde 68, domateste yüzde 62, makarnada yüzde 40, tüp gazda, zeytinyağında, unda, şekerde, kırtasiyede, kitaplarda fiyat artışları aldı başını gidiyor. 5 litre zeytinyağı 250 liraya ulaştı. 5 litrelik ayçiçeği yağının fiyatı 52 liradan 130 liraya çıktı. 1 çuval ekmeklik un, 100 liradan 400 liraya yaklaştı. Türk milleti ekmeklik un alamayacak noktaya getirildi."