Zafer Kamp Armen'in çocuklarının oldu

Kamp Armen’in iadesine ilişkin devam eden nöbet ve görüşmeler sonuç verdi. Mülk sahipleri, Kamp Armen’i Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı’na bağışlayacağı açıklandı.

Kamp Armen’in iadesi için başlayan nöbet ve görüşmeler devam ederken, sürecin başından bu yana görüşmeleri yürüten Düşünce Platformu’ndan Harut Özer, süreçle ilgili gelişmelere ilişikin bilgi verdi. Özer, Açık Radyo’da yayınlanan Radyo Agos programında, Maral Dink ve Lora Sarı’nın sorularını yanıtladı.



Agos'ta yayımlanan habere göre, Kamp Armen’in iadesi için Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, AKP Milletvekili Adayı Markar Esayan, Vakfın avukatı Sebu Aslangil ve Düşünce Platformunun katıldığı görüşmelerde önemli yol katedildiğini söyleyen Özer, “Yapılan görüşmeler sonucunda mülk sahibinin tapuyu bağışlaması formülü üzerinde anlaşıldı. Önümüzdeki hafta tapunun iade edilmesini bekliyoruz” dedi.



Özer, tapu işlemlerinin tamamlanmasını ardından önümüzdeki Pazar günü Kamp Armen’de kutlama yapılacağını duyurdu.

Kamp Armen'in bulunduğu arazinin sahibi Fatih Ulusoy'sa, yaptığı yazılı açıklamayla tapunun vakfa iadesini doğruladı.

Ulusoy'un yazılı açıklaması şu şekilde:

"Konunun çözülmesi yönünde Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun rica ve talimatı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı tarafından şahsıma intikal ettirilmiştir. 2006'da konu arazinin tapu kaydında yetimhane ile ilgili herhangi bir şerh veya bilgi olmaması sebebi ile satın almamda herhangi bir tereddüt hasıl olmamıştır. Sayın Başbakan, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Başkanı ve Tuzla Belediye Başkanımız konunun boyutunu ve tapunun el değiştirme sürecini tarafıma iletmiştir. 1915 yılı ile ilgili çeşitli spekülasyonlarla toplumumuzun hassasiyetlerinin tahrik edilmeye çalışıldığı günümüzde; Ermeni vatandaşlarımızın düşünce ve hassasiyetlerine, ülkemizin sosyal barışına ve birliğine katkı sağlamak amacı ve temennimle konu araziyi Gedikpaşa Ermeni Proteston Kilisesi Vakfı'na bağışlayacağımı kamuoyumuza saygıyla duyururum."