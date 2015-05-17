Kamp Armen Dayanışması: Kamp koşulsuz, şartsız Ermeni halkına iade edilsin!

Kamp Armen'in yıkımını durdurmak için ikinci haftasonu buluşmasında yine onlarca insan kampa geldi. Sabah saatlerinde gerçekleşen Ermenice atölyesinin ardından, yıkıma karşı kamp nöbetini devam ettiren Kamp Armen Dayanışması bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Talebimiz açık ve nettir. Kamp Armen koşulsuz, şartsız ve ivedilikle Ermeni halkına tüm mülkiyet haklarıyla birlikte iade edilmelidir" ifadelerine yer verildi.

Dayanışma tarafından yapılan açıklamada Kamp Armen'in yıkımına ilişkin, "Sicili kabarık katili, hafıza ormanımıza, Hrant’ın Atlantis’ine baltasıyla girerken suçüstü yakaladık. 1915 Ermeni Soykırımı, farklı formlarıyla Hrant’ta, Sevag’ta, Maritsa’da olduğu gibi burada, Kamp Armen’de de devam ettirilmek istendi" denilerek somut bir adım bekledikleri belirtildi.

Kampta 11 gündür devam eden kolektif yaşam kültürünü vurgulayan Dayanışma, kampın koşulsuz olarak mülkiyet haklarıyla Ermeni halkına iade edilmesi taleplerini yineledi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Ermeni yetim çocukların düşlerini ve ayak izlerini takip ederek Kamp Armen’e vardık. Sicili kabarık katili, hafıza ormanımıza, Hrant’ın Atlantis’ine baltasıyla girerken suçüstü yakaladık. 1915 Ermeni Soykırımı, farklı formlarıyla Hrant’ta, Sevag’ta, Maritsa’da olduğu gibi burada, Kamp Armen’de de devam ettirilmek istendi. Halklarımızın her zaman güveneceğimiz iradesiyle bu saldırı durduruldu.

Bizler, Kamp Armen Dayanışması olarak, adalet nöbetimizi 11 gündür sürdürüyoruz. Kamp Armen’e, Ermeni halkının umut, inanç ve emekle gerçekleştirdiklerine sahip çıkıyoruz. Ermeni yetim çocukların düşleriyle, alınteriyle yükselen ve değerini bu emekten alan Kamp Armen’i yıktırmayacağız!

Buradaki varlığımız sadece bir binayı korumak değil, aynı zamanda Hrant’tan bize miras kalan ortak yaşam ve dayanışma kültürünü yeniden kurmak, yeni yaşamın ilk filizlerini bu kampta yeşertmektir. Geçen süre zarfında bu amaca uygun olarak atölye, söyleşi ve gösterimler hayata geçirilmiş ve kampta kolektif bir yaşam kültürü inşa edilmiştir. Halkların eşitliğini ve kardeşliğini odağa alan bu çalışmalarımız, önümüzdeki günlerde çoğalarak ve inatla devam edecektir!

Kamuoyuna yansıdığı üzere Kamp Armen’le ilgili görüşmelerimiz sürmektedir. Kamp Armen’in gasp edildiği tüm kamuoyu tarafından onaylanmış bir gerçektir. Henüz somut bir adım atılmamış olup, halkımız için bu sorun seçim malzemesi edilemeyecek kadar hassastır. Talebimiz açık ve nettir. Kamp Armen koşulsuz, şartsız ve ivedilikle Ermeni halkına tüm mülkiyet haklarıyla birlikte iade edilmelidir.

Umut ve dirençle yanımızda olan tüm dostlarımıza ve kamuoyuna yürekten teşekkür ediyoruz.

Getse Joğovurtnerun Baykarı!

Kamp Armeni Kantel Kantel Bidi Çıdank!

Kamp Armen Ermeni Halkına iade edilsin

Yaşasın halkların kardeşliği"