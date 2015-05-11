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Hukukçular Kamp Armen için biraraya geliyor

'Biz bu devletin vatandaşı değil miyiz, askerlik yapıyoruz, oy kullanıyoruz, mülk alıyoruz, mülkümüzü neden elimizden alıyor?'

11 Mayıs 2015 12:01

Ermeni Yetimhanesi’nin yıkılmaması için Nöbeti 5’inci gününde. Devletin el koyduğu Kamp Armen’in tekrar Ermeni Cemaati’ne verilmesi için hukukçular biraraya geliyor.

Hrant Dink ve Rakel Dink’in de kaldığı Tuzla Ermeni Yetimhanesi’nin yıkımının durdurulması için gönüllülerin nöbeti sürüyor. Devletin el koyduğu yetimhanenin tekrar Ermeni Cemaati’ne geçmesi için çok sayıda hukukçu bugün bir araya geliyor.

Sümeyra Tansel'in Taraf'ta yayımlanan haberine göre, kampta çocukken sekiz yılını geçiren Garabet Orunöz yaptığı açıklamada “Çok sayıda hukukçu kampın geri alınabilmesi için ne yapılabileceğini konuşacak. Bir yol haritası belirleyecek. Biz devletin burayı kamulaştırmasını ve çocuk kampı olarak kullanılması için tekrar bize vermesini istiyoruz. Biz devletin gözünde neyiz bu olayda bunu göreceğiz. Biz neredeyiz? Biz bu devletin vatandaşı değil miyiz, askerlik yapıyoruz, oy kullanıyoruz, mülk alıyoruz, mülkümüzü neden elimizden alıyor?”

 

Nöbet beş gündür devam ediyor

 

Tuzla Ermeni Yetimhanesi, 1962 yılında Gedikpaşa Protestan Kilisesi’ne bağlı olarak küçük çocukların yardımıyla inşa edildi. Asıl adı Kamp Armen olan yetimhanede aralarında Hrant Dink ve eşi Rakel Dink’in de bulunduğu 1500 çocuk yetişti. Kamp arazisi 1983 yılında azınlıkların mülk edinmesine karşı çıkan devlet politikası sonucu eski sahibi Sait Durmaz’a iade edildi. Böylece, Sait Durmaz, 1962’de boş olarak sattığı araziyi, kamp tesisleriyle birlikte bedelsiz olarak geri aldı.

Bu arada arazinin tapusu el değiştirdi. Araziyi satın alan son kişi ise kamp binasını yıkıp söz konusu alanı değerlendirmek istedi. Bu amaçla 6 mayısta iş makineleri kamp alanında çalışmaya başladı. Kampın üçte birini yıkan iş makineleri gönüllülerin engellemesiyle durduruldu. Kamp arazisinin şimdiki sahibi ise problemin çözülmesi için yıkımı bir buçuk ay erteleme kararı aldıklarını açıkladı. Gönüllüler yetimhane binasının yıkımını önlemek için beş gündür kamp alanında nöbet tutuyor. Ermeni Cemaati‘nin kampı geri alabilmesi için birçok hukukçu bugün biraraya gelerek neler yapılabileceğini konuşacak ve yol haritasını belirlenecek. Ermeni Cemaati kampa el koyarak hukuksuzca ellerinden alan devletin kamp alanını tekrar kamulaştırarak kendilerine iade etmesini istiyor.

 

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