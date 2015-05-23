'Kamp Armen yıkılmasın' yürüyüşü

Kamp Armen Dayanışması üyeleri, Tuzla'daki Ermeni Yetimhanesi hakkındaki yıkım kararını protesto etmek için bir yürüyüş düzenledi. Tünel Meydanı'nda saat 19.00'da bir araya gelen grup, 'Kamp Armen Ermeni halkına iade edilsin' yazılı bir pankart açtı.

Aralarında Hrant Dink'in de bulunduğu Anadolu'daki yoksul ve yetim Ermeni çocukların eğitim gördüğü Kamp Armen'in (Tuzla Ermeni Yetimhanesi) yıkılmaması için düzenlenen yürüyüşte, "Faşizme inat kardeşimsin Hrant", "Hrant'tan Kamp Armen"e sloganları atıldı.

'Herkesi bu emanete sahip çıkmaya, kazanana kadar sürecek direnişimizi desteklemeye çağırıyoruz'

Galatasaray Lisesi önünde biten yürüyüşün ardından basın açıklamasını yapan Sayat Tekir, şu ifadeleri kullandı:

“1962 yılında Tuzla'da kurulan Kamp Armen, Ermeni yetimlerin toplandığı yetimhanenin yaz kampı olarak işlev görüyordu. Satın alınışı tamamen yasal olmasına rağmen 1979'da başlayan bir süreçle el konularak eski sahibine bilabedel iade edildi. O günden bu yana terk edilmiş bir vaziyette kalan, yetimhanenin çocuklarının emekleriyle inşa edilmiş binayıy 17 gün önce yıkma girişimi, Ermeni halkının ve Tuzla halkının direnişiyle durduruldu.

"Hrant Dink'in de aralarında bulunduğu bin 500 çocuğun yetiştiği Kamp Armen'in alınması devletin birçok azınlık vakfı taşınmazına uyguladığı gasp politikasının sadece bir tanesidir. Kamp Armen gerçek sahiplerine, Ermeni Halkı'na iade edilsin. Kamp Armen'de çözüm herkes tarafından kabul edilmişken 17 gündür tapusunun hala Ermeni Halkı'na iade edilmemiş olması kabul edilemez. Herkesi bu emanete sahip çıkmaya, Ermeni halkının yanında durmaya, kazanana kadar sürecek direnişimizi desteklemeye çağırıyoruz."