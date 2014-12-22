'Zafer Çağlayan'ın bozdurduğu 4 bin Cumhuriyet altını düğünde takılmış'

AKP'li üç eski bakan, MASAK uzmanının malvarlıklarıyla ilgili bilirkişi raporuna yanıt olarak Meclis Soruşturma Komisyonu’na üç yeni başvuru yaptılar. Zafer Çağlayan, bozdurduğu 4 bin Cumhuriyet altınının iki oğlunun düğününde takılan takılar olduğunu söyledi.

Erdoğan Bayraktar dışında, Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış, bilirkişinin “kayıtlı gelirleriyle orantılı değil” dediği bazı mallarıyla ilgili kaynaklarını açıkladılar.

hürriyet.com.tr'den Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre; eski bakanlar, kendileri ve çocuklarının üzerine olan şirketlerin muhasebe kayıtları ve yevmiye defterlerini göndererek şirketlerinin kârlarını servetlerinin kaynaklarından biri olarak gösterdiler. Egemen Bağış ayrıca ailesinden kalan malların tapularını Komisyon Başkanlığı’na gönderdi. Ayrıca üç bakan da “2103 dışındaki kayıtların komisyonun görev ve yetki alanına girmediğini” savundular.

Bu konu komisyonda uzun tartışmalara neden oldu. CHP’li üyeler, operasyon 2103’te de olsa bakanların tüm bakanlık döneminin inceleme kapsamında olduğunu, komisyonun böyle sınırlanamayacağını savundular.

İki oğlu düğün takılırını borç olarak göndermiş

Zafer Çağlayan, oğlu Salih Kaan Çağlayan’ın hesabına Altınbaş AŞ’den 25 Haziran 2013’te gönderilen 2 milyon 537 bin lira ile diğer oğlu Ahmet Çağan Çağlayan’dan kendisine borç gönderilen 1 milyon 50 bin liranın kaynağını iki çocuğunun düğünlerinde takılan takılar olarak göstermişti. Bilirkişi raporunda bu konuda “Altınların hangi tarihte, kim tarafından götürüldüğüne ilişkin bir bilgiye ise yer verilmediği” belirtilmişti.

Bununla ilgili de komisyona belge gönderen Çağlayan, kuyumcudaki işlemde 4 bin Cumhuriyet altını bozdurduğunu beyan etti. Bilirkişi, bakanların yeni dilekçeleri ve beyanları ile önceki raporu karşılaştırarak yeni bir rapor yazacak.