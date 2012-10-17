Zafer Çağlayan: AB dünyanın en riyakar kuruluşudur

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Sunar Grubu'na bağlı Elita Yağ Fabrikası'nın yeni tesislerinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Avrupa Birliği kapısında bekletilen bir ülke olduğunu belirterek, ''AB gelmiş geçmiş ikiyüzlülüğü en fazla hissedilmiş olan bir birliktir. Dünyanın en riyakar kuruluşudur ve bu AB 50 yıldır Türkiye'yi kapısında bekletmektedir'' diye konuştu.

Çağlayan, ''Eğer Türkiye AB'nin bir üyesi olmuş olsaydı, geçen yıl AB yüzde 1,5 değil yüzde 1,8 büyüyecekti. Kim kaybetti? AB kaybetti'' dedi.

Saygın diye bildiği, geçmişte yaptığı uygulamalardan dolayı doğru çabalar gösterdiğine inandığı Nobel Barış Ödülü'nün bu yıl AB'ye verildiğini hatırlatan Çağlayan, şöyle devam etti:

''Arkadaşlar kendimi gülmekten alamadım. Şimdi bu Nobel Barış Ödülü'nü alan AB, Gümrük Birliği anlaşması yapmış olan Türkiye'yle, kendisine bir çıkış kapısı olarak gördüğü Türkiye'ye ve iş adamlarına vize uyguluyor. Bu işkenceyi uygulayan Avrupa, Brezilya'ya, Arjantin'e, Parugay'a, Karadağ'a, Ukrayna'ya gelince bunların hiçbir vatandaşına vize uygulamaz. Şimdi böylesine bir insanlık suçu işleyen, böylesine insan hakları suçu yapan, ticarette haksız rekabet yaratan bir AB'ye Nobel Barış Ödülü verdiği için ben de Nobel Barış Ödülü'nü kınıyorum. Bunun adı barış değil, bunun adı olsa olsa, sen AB'ye ikiyüzlülük veya riyakarlık ödülü verirsin, buna da eyvallah deriz, kabul ederiz.''

Fuara katıldı

5. Auto Show 2012 Mersin Otomobil, Ticari Araçlar ve Motosiklet Fuarı'nın açılışına da katılan Çağlayan, fuarda sergilenen otomobilleri inceledi. Basın mensuplarının otomobil içerisinde görüntü alma taleplerini kabul etmeyen Çağlayan, daha sonra Bursa'da üretilen bir otomobile binerek basın mensuplarına poz verdi.

Çağlayan, bir gazetecinin, ''Bu araç Türkiye'de üretildiği için mi bindiniz?'' sorusuna 'Arif olan anlar'' diye yanıt verdi.