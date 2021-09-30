Zafer Arapkirli: Cumhuriyet gazetesi, bugün 12 sayfa yayınlandı, herkesin ayıbı bu

Gazeteci Zafer Arapkirli ilan ambargolarına değinerek, "Cumhuriyet Gazetesi, bugün 12 sayfa yayınlandı. Eskiden bir ulusal günlük gazete 'taşra' baskısını bile 12 sayfa basmaya utanırdı. Herkesin ayıbı bu" paylaşımını yaptı.

Arapkirli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ama, ilan ambargoları ve her türlü melanet yoluyla kelepçe vurulmaya çalışılan bir gazete için bu bir zorunluluk. Sayfa sayısı azaltmanın gerisinden 'ilave'lerden vazgeçmek ya da eleman eksiltmek gibi yöntemler hiç sürpriz sayılmacaktır. Asırlık çınar Cumhuriyet'i buna mecbur bırakan herkesin utançtan yerin dibine girmesi icap eder. Ancak, hem Cumhuriyet'in "bir şey olmamış" gibi yoluna devam etmesini ve "bizim yerimize sesimiz olmasını" isteyenlerin de bu işte bir sorumluluğu vardır. Günde 2.5 TL'ye kıyıp bir gazete almayı çok görenleri kast ediyorum. Harçlıkla, bursla geçinmeye çalışan öğrenciyi ya da asgari ücretli emekçiyi tenzih ediyorum tabii.. Ama, bu 2.5 TL'ye gücü yetip de, gazeteyi "bedava okumaya" çalışan bu ülke demokratı ve aydının, bu düzenin değişmesini isteyenin de durup düşünmesi gerek." ifadesini kullandı.

Arapkirli şu düşünceleri dile getirdi:

"Zaten kaç tane eğilip bükülmeyen onurlu gazete ve gazeteci kaldı şu piyasada? Ezilen ve sömürülen halka tercüman olacak gazeteyi, TV'yi radyoyu yaşatmayacaksak, yarın çocuklarımızın yüzüne nasıl bakacağız? Herkes elini taşın altına koymalı.

Bugün'ün 30 Eylül 2021 Perşembe tarihli "Sadece 12 Sayfa basılabilen" Cumhuriyet'in bu nüshasını, bu ayıbın bir vesikası olarak buraya koyuyorum. Bakıp, ibret alalım"