Zafer Algöz'den Ayça Tekindor'a Arif V 216 yanıtı: IBAN'ı gönder paranı iade edeyim!

Oyuncu Zafer Algöz, komedyen Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif V 2016 'yı izleyen ve beğenmediğini dile getiren Ayça Tekindor'a sosyal medya hesabı Twitter üzerinden cevap verdi. Algöz, "IBAN'ı gönder paranı geri göndereyim" dedi.

Ayça Tekindor sosyal medya hesabından Arif V 216 filmi için; ‘‘Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film Arifv216. Gerçekten şaşırdım’’ ifadesini kulladı.

Tekindor’un bu yorumunu gören filmin oyuncularından Zafer Algöz, 'Yıkılıyo' şarkısı ile bilinen Ayça Tekindor’a twitterdan şunları dedi:



