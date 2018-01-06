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Zafer Algöz'den Ayça Tekindor'a Arif V 216 yanıtı: IBAN'ı gönder paranı iade edeyim!

"Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film Arifv216. Gerçekten şaşırdım"

06 Ocak 2018 14:43

Oyuncu Zafer Algöz, komedyen Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif V 2016 'yı izleyen ve beğenmediğini dile getiren Ayça Tekindor'a sosyal medya hesabı Twitter üzerinden cevap verdi. Algöz, "IBAN'ı gönder paranı geri göndereyim" dedi.

Ayça Tekindor sosyal medya hesabından Arif V 216 filmi için; ‘‘Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film Arifv216. Gerçekten şaşırdım’’ ifadesini kulladı.

Tekindor’un bu yorumunu gören filmin oyuncularından Zafer Algöz, 'Yıkılıyo' şarkısı ile bilinen Ayça Tekindor’a  twitterdan şunları dedi:


 

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