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Kültür-Sanat

Zafer Algöz ve Can Yılmaz Hepsiburada Facebook sayfasında

İSTANBUL, (DHA)-RAFLARDA yerini aldığı günden bu yana“En Çok Satanlar” listesinde yer alan kitaplarıyla Zafer Algöz ve Can Yılmaz, Hepsiburada Facebook sayfasında okurlarıyla buluşuyor

13 Mart 2018 16:32

İSTANBUL, (DHA)-RAFLARDA yerini aldığı günden bu yana“En Çok Satanlar” listesinde yer alan kitaplarıyla Zafer Algöz ve Can Yılmaz, Hepsiburada Facebook sayfasında okurlarıyla buluşuyor.

“HepsiburadaYazar Söyleşileri”nin bu haftaki konukları Can Yılmaz ile Zafer Algöz. “Yeni Keşfedenler İçin Bilinmeyen Numaralar”, “Klişe Hayatlar Matbaası”, “Yap Bi Babalık” gibi kitapların yazarı Can Yılmaz ve “Keş On DıTeybıl”, “HaşırtDıBilekbord” kitaplarıyla Zafer Algöz, okuyucularını kahkaha dolu bir serüvene çıkartmak üzere Hepsiburada Facebook sayfasına konuk oluyor. Tecrübe ve hayata dair detayları mizahla buluşturan ikili,16 Mart Cuma günü saat15.00’te Hepsiburada Facebook sayfasında okurlarıyla buluşacak.

(FOTOĞRAF)

 

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