Zafer Algöz, "Seni kınıyorum (!)" dedi; Ozan Güven, magazin muhabiriyle yaşadığı tartışmanın ardından ilk kez konuştu

Oyuncu Zafer Algöz ve yazar Can Yılmaz'ın Burda Olan Burda Kalır isimli YouTube programına katılan Ozan Güven, geçtiğimiz günlerde magazin muhabirleri ile yaşadığı tartışmayla ilgili konuştu.

Zafer Algöz, geçtiğimiz günlerde evinin önünde muhabirlerle yaşadığı tartışmayı Ozan Güven’e hatırlatarak, ironik bir biçimde “Çocuklara ağır konuşmuşsun. ‘Evimin önünde ne işiniz var? Bir de bana ne Cem Yılmaz’dan falan’ demişsin. Ayıp değil mi, neden böyle şeyler söylüyorsun?" diye sordu.

Ozan Güven’in bu soruya yanıtı şöyle oldu:

“Evin önü mahrem durumlar… Zaten ben iş dışında herhangi birisinin elinde mikrofon ve kamera olması hasebiyle her şeyine cevap vermek zorunda değilim. Hiçbir zaman da vermedim. Evin önünde kurmayın kampı. Ben evimde rahat edemezsem, nereye gideyim? Evin önünde bekleme durumları artık bitsin. Bunun hiç kimseye faydası yok. Bundan hoşlananlar vardır, onlarla yapabilirler, sonuçta meslekleri… Ben zaten sürpriz sevmiyorum.”

"Saat 20.00’de evde çalışan bütün kadınları alkışlamamız gerekiyor"