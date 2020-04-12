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Ozan Güven, muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki verdi: Banane lan Cem’den

Güven, evinin önünde köpeğini gezdirirken gazetecilere tepki verdi

12 Nisan 2020 11:05

Oyuncu Ozan Güven, köpeğini gezdirmek üzere evinin önüne çıktığında gazetecileri görünce sinirlendi. Güven, kendisine "Cem Yılmaz’ın bahçesinde yangın çıktı " diyen muhabire "Banane lan Cem’den, kapatın kamerayı, çekmeyin, kapatın" yanıtını verdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, köpeğini gezdirmek üzere evinin önüne çıkan Güven gördüğü muhabirlere tepki verdi. Koşarak evine kaçan Ozan Güven, köpeğini yardımcısına teslim etti. Basın mensuplarına, “Saçmalamayın artık yeter ya” diyerek sitem etti. 

Bir televizyon muhabiri "Geçtiğimiz gün komşunuz Cem Yılmaz’ın bahçesinde yangın çıktı" deyince öfkelenen Güven, “Banane lan Cem’den, kapatın kamerayı, çekmeyin, kapatın, kapatır mısın kamerayı. Kapat lan kamerayı. Çek köpeği de çekin ne güzel değil mi?” diyerek evine girdi. 

 

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