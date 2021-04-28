Zafer Algöz: Hakan Altun sanıyorum yarın taburcu olacak

Oyuncu Zafer Algöz, katıldığı bir televizyon programında şarkıcı Hakan Altun'un yarın taburcu olacağını söyledi.

Algöz şöyle konuştu:

"Bugün yarın çıkacak. Bir iki yıldır evdeydi bu adam, şimdi kalkıp hemen bir TV programı yapması ve yoğun çalışmasından ötürü sıkışıklık hissetti. Sanıyorum yarın taburcu olacak. Sağlık durumu şu an için iyi."

Hakan Altun, geçen hafta yapılan bir program çekimi öncesi fenalaşmış, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımdan çıkarılan Altun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.