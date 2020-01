Zadie Smith'ten yazmanın 10 kuralı

Granta dergisinin en iyi 20 genç yazar listesine giren, Jamaika kökenli Britanyalı yazar Zadie Smith'in Kamboçya Elçiliği adlı kitabı, Türkçe okuruyla buluştu.

ABD'li romancı ve senaryo yazarı Elmore Leonard’ın 2010 yılında The New York Times’ta yayınlanan, 'Yazmanın 10 kuralı' başlıklı yazısı, The Guardian’a günümüzün en ünlü yazarlarına ulaşmak ve onlara kendi kurallarını sormak için ilham verdi.

sabitfikir.com'un haberine göre; ulaşılan yazarlardan biri de, Kamboçya Elçiliği adlı kitabı, geçen günlerde Türkçe okuruyla buluşan Zadie Smith idi.

İşte, yazarın 10 kuralı:

1) Çocukluktan itibaren çok fazla kitap okuyun. Buna diğer her şeyden daha fazla zaman ayırın.

2) Bir yetişkin olduğunuzda kendi yazdığınızı bir yabancıymışsınız gibi okumaya başlayın; hatta düşmanınızın yazdıklarını okuyormuşsunuz gibi...

3) İşinizi romantize etmeyin. Ya güzel cümleler yazabilirsiniz ya da yazamazsınız. Yani, yazar gibi yaşamak diye bir şey yoktur. Bütün mesele kağıda ne döktüğünüzdür.

4) Zayıflıktan kaçının; yapamadığınız şeylerin yapmaya değer olmadığına kendinizi inandırmayın. Güvensizliklerinizi kibirle maskelemeyin.

5) Yazmak ile düzenlemek arasında yeterli bir zaman bırakın.

6) Zümreleri, çeteleri, grupları görmezden gelin. Bir topluluğun varlığı sizin daha iyi yazmanızı sağlamayacaktır.

7) İnternet bağlantısı olmayan bir bilgisayarla çalışın.

8) Yazdığınız zamanı ve mekanı koruyun; insanları buradan uzak tutun. En çok önemsediklerinizi bile...

9) Ödül almak ile başarılı olmak aynı şey değildir; bunları karıştırmayın.

10) Doğruları anlatın; herhangi bir şeyi gölgede bırakmadan. Kendinizi asla tatmin olmamaktan kaynaklanan ve ömür boyu süren üzüntüye de hazırlayın.