Zack Snyder imzalı "Ölüler Ordusu" filminin fragmanı yayınlandı

Zack Snyder'ın yönetmenliğini yaptığı "Ölüler Ordusu" filminin yeni fragmanı yayınlandı. Film, 21 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro gibi isimler yer alıyor.

Zack Snyder'ın, 2004 yapımı "Ölülerin Şafağı"ndan (Dawn of the Dead) sonra yeniden zombi türüne dönüş yaptığı "Ölüler Ordusu"nun (Army of the Dead) senaryosunu Snyder, Shay Hatten ve Joby Harold ile birlikte kaleme aldı.

Sinemalarda gösterime girmesi planlanan filmin, Koronavirüs salgını nedeniyle Netflix'te yayınlanması kararı alındı. "Ölüler Ordusu", 21 Mayıs'ta Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Filmin konusu

Doğup büyüdüğü Las Vegas'tan ayrılmak zorunda kalmış eski bir zombi savaşı kahramanı olan ve artık evi olarak gördüğü bir kasabanın dışındaki hamburgercide çalışan Scott Ward, kumarhane patronu Bly Tanaka'dan inanılmaz bir teklif alır: Şehir 32 saat içinde hükümet tarafından nükleer silahlarla yok edilmeden önce zombi istilası altındaki karantina bölgesine girip, yer altındaki bir kasada duran 200 milyon doları ele geçirecektir. Kaybedecek pek bir şeyi kalmayan Ward bu görevi kabul eder ve soygun için ayak takımından oluşan uzman bir ekip kurar. Zaman giderek daralırken, açılması imkânsız denilen bir kasa söz konusuyken ve hem daha akıllı hem de daha hızlı olan Alfa zombiler sürüsü giderek yaklaşırken, şimdiye kadar teşebbüs edilen bu en büyük soygunda tek bir şey kesindir: Hayatta kalmayı başaranlar her şeyi alacaktır.