'Zabel', KHK'larla ihraç edilenler için sahnelenecek

Yirminci yüzyılın başında yaşamış ve Ermeni edebiyatına yeni bir soluk getiren Zabel Yesayan'ın hayatını anlatan oyun Zabel, olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilenler için sahnelenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 10 Ocak 2017'de yaptığı açıklamada, KHK'larla kamudan toplam 97 bin 679 kişinin ihraç edildiğini açıklamıştı.

Evrensel'deki habere göre Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu tarafından oynanan Zabel, 20 Mart Pazartesi akşamı Moda Sahnesi'nde izleyicilerin karşısına çıkacak, oyundan elde edilen gelir son dönemde yayınlanan kanun hükmünde kararnameler sonucunda ihraç edilenler için kullanılacak.

Ermeni bir aydının İstanbul’dan Fransa’ya oradan da Sovyet Ermenistan’a uzanan uzun yolculuğu anlatılan eser, 19. ve 20. yüzyılda yaşamış olan yazar Zabel Yesayan’ın hayat hikayesinden hareketle feminist bir tarihi seyirci ile buluşturuyor.

Duygu Dalyanoğlu’nun düzenlemesini yaptığı metinde, Zabel Yesayan’ın çocukluğunu Nisan Yalaz oynuyor. Oyunda ayrıca Büşra Karpuz, Duygu Dalyanoğlu, Elif Karaman, Maral Çankaya, Miray Bal ve Nihal Albayrak yer alıyor. Oyuna katkı sağlayan diğer isimler ise Aysel Yıldırım, Bercuhi Berberyan, Dilek Şenyürek, Işıl Eke, Kenan Özcan, Mehmet Fatih Uslu, Melissa Bilal, Rümeysa Çamdereli, Saro Usta, Sezin Gündoğan ve Uluç Esen.