T24 LogoT24 Logo
Eğitim

YYÜ'den 3 akademisyen Humbolt Bursiyerleri Derneği'nin yönetim kuruluna seçildi

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden üç öğretim üyesi, dünyanın en prestijli ve en çok tercih edilen bilim destekleme kuruluşlarından olan Alexander Von Humboldt Vakfı’nın Türkiye’deki bursiyerlerini çatısı altında toplayan derneğin yöne

27 Kasım 2017 15:13

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden üç öğretim üyesi, dünyanın en prestijli ve en çok tercih edilen bilim destekleme kuruluşlarından olan Alexander Von Humboldt Vakfı’nın Türkiye’deki bursiyerlerini çatısı altında toplayan derneğin yönetim kuruluna seçildi.

50 YILDAN FAZLADIR TÜRKİYE\'DE BURS VERİYOR

Adını Alman araştırmacı Alexander Von Humboldt\' tan alan vakıftan burs alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gül Baktır ve Prof. Dr. Ahmet Mengi ile İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Koray Humboldt Bursiyerleri Derneği’nin Yönetim Kurulu’na seçildiler. Yapılan seçim sonrası Prof. Dr. Gül Baktır dernek başkanlığına seçilirken, Prof. Dr. Ahmet Mengi ise derneğin genel sekreterliğine getirildi. Vakıf, Almanya’dan ve diğer ülkelerden önde gelen bilim insanları arasında bilimsel işbirliğini ve uluslararası kültürel diyalog ve akademik çalışmayı teşvik etmek için çalışmalar yapıyor. Burslar her hangi bir ayrım yapılmaksızın fen, sosyal, mühendislik, tıp, ziraat ve diğer bilim dallarında veriliyor. En fazla bursiyerin geldiği ilk 10 ülke ABD,  Çin, İngiltere, İspanya, Fransa, Brezilya, Kanada, Hindistan, İtalya ve Japonya olarak göze çarparken, Humboldt Vakfı ülkemizde 1953 yılından bugüne dek tüm bilim dallarında yaklaşık 450 Türk bilim insanına araştırma bursu verdi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAYeni YüzyılAlexander Von Humboldt Vakfının TürkiyedekiYILDAN FAZLADIR TÜRKİYE BURS VERİYOR Adını AlmanAlexander Von HumboldtEczacılık FakültesiProf Dr Gül BaktırProf Dr Ahmet MengiDiş Hekimliği FakültesiProf Dr

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24