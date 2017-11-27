YYÜ'den 3 akademisyen Humbolt Bursiyerleri Derneği'nin yönetim kuruluna seçildi

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden üç öğretim üyesi, dünyanın en prestijli ve en çok tercih edilen bilim destekleme kuruluşlarından olan Alexander Von Humboldt Vakfı’nın Türkiye’deki bursiyerlerini çatısı altında toplayan derneğin yönetim kuruluna seçildi.

50 YILDAN FAZLADIR TÜRKİYE\'DE BURS VERİYOR

Adını Alman araştırmacı Alexander Von Humboldt\' tan alan vakıftan burs alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gül Baktır ve Prof. Dr. Ahmet Mengi ile İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Koray Humboldt Bursiyerleri Derneği’nin Yönetim Kurulu’na seçildiler. Yapılan seçim sonrası Prof. Dr. Gül Baktır dernek başkanlığına seçilirken, Prof. Dr. Ahmet Mengi ise derneğin genel sekreterliğine getirildi. Vakıf, Almanya’dan ve diğer ülkelerden önde gelen bilim insanları arasında bilimsel işbirliğini ve uluslararası kültürel diyalog ve akademik çalışmayı teşvik etmek için çalışmalar yapıyor. Burslar her hangi bir ayrım yapılmaksızın fen, sosyal, mühendislik, tıp, ziraat ve diğer bilim dallarında veriliyor. En fazla bursiyerin geldiği ilk 10 ülke ABD, Çin, İngiltere, İspanya, Fransa, Brezilya, Kanada, Hindistan, İtalya ve Japonya olarak göze çarparken, Humboldt Vakfı ülkemizde 1953 yılından bugüne dek tüm bilim dallarında yaklaşık 450 Türk bilim insanına araştırma bursu verdi.