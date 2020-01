YYÜ'de Orta Öğretim ve Yüksek Öğretime Geçiş Çalıştayı 

Arif KARAKŞ/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'nde (YYÜ) Orta Öğretim ve Yüksek Öğretime Geçiş Sınavlarına yönelik çalıştay düzenlendi. Çalıştayda konuşan Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, TEOG yerine getirilen yeni sistem ile üniversiteye giriş sınavının tartışıldığını belirterek, \"Her sistem değişikliği beraberinde birtakım sorunlar da getiriyor. Bölgemizde ve Van\'da buna ilişkin ortaya çıkabilecek sorunlar ile yeni sistemin avantajları bu çalıştay kapsamında tartışılıyor. Sonuç raporu Milli Eğitim Bakanlığı\'na ve YÖK\'e iletilecektir\" dedi.

Van YYÜ\'de Eğitim Fakültesi\'nin organize ettiği, \'Orta Öğretim ve Yüksek Öğretime Geçiş Sınavları Çalıştayı\' Necmettin Tozlu Konferans Salonu\'nda yapıldı. Konferansa, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, YYÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Çelik ile İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin ve eğitimciler katıldı.

Türkiye\'nin gerek büyüklüğü ve gerekse de sahip olduğu nüfus açısından çok büyük ve dinamik bir ülke olduğunu söyleyen Prof. Dr. Battal, \"Her şeyin temeli eğitimdir. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti; \'Birçok alanda gelişme sağladık. Ama iki noktada biraz sorunumuz var\' dedi. Bunlar Kültür ve Eğitim. Ben sürekli konuşmalarımda vurguluyorum. Eğitim dahil diğer alanlarda ülkemiz çok dinamik bir ülke. Gerek büyüklüğü ve gerekse de sahip olduğu nüfus açısından çok büyük ve dinamik bir ülke. Bu şu anlama geliyor, eğitim olayını çok etkin bir şekilde ve dinamik nüfusta dikkate alınarak çözülmeli. Ülkemizde bir durumu da çok önemli bir şekilde ortaya koymak lazım, nedir o durum gelişmişlik düzeyindeki farklılık. Bu dinamizme bazen pozitif bazen de negatif yansıyan bir durumdur. Bunu yapmadığımız sürece ortaya koymuş olduğumuz sistem birkaç sene takip ediliyor \'olmadı\' deyip başa dönüyoruz. Bunun temelinde yatan şey benim de çok eleştirdiğim Ankara merkezli ortaya koyulan çözüm önerileri ve çözümler aslında ülkemizin bünyesine uymuyor. Ben şunu iddia ediyorum. Bazen iki satır yazıyla sorulur. Ama bizatihi bir ekip olarak gelip, bu toplantıyı buralarda yapmamız lazım. Bu bölgelerde yapmamız lazım ki ülkenin gerçek profili ortaya çıksın. Ülkenin profilini ortaya çıkarmadan uygulayacağımız bütün sistemler kadük kalır. Sadece eğitimle ilgili değil, diğer alanlarda bu yapılmalı\" dedi.

Rektör Battal, her sistem değişikliğinin bir takım sorunları da beraberinde getirdiğini belirterek, sonuç raporunun bakanlığa ve YÖK\'e iletileceğini söyledi. Çalıştayda iki oturumda 80 akademisyen sunum yaptı.

