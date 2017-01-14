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Kültür-Sanat

'Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak serbest bırakıldı

"Kelepçe sözleşmeleri hukuk yoluyla geçersiz kılınanlar şimdi de başka yollar deniyor"

14 Ocak 2017 19:29

Alternatif rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz solisti Kaan Boşnak, bir süredir davalık olduğu Fono Müzik şirketi tarafından tehdit edildiği iddiası ile bu sabah gözaltına alındı. Gözaltı kararını, avukat Sedef Erken Facebook'tan duyurdu. Boşnak, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Avukat Sedef Erken kişisel hesabı ve gruba ait Facebook hesabında gözaltı kararını şöyle paylaşmıştı.

Plak şirketi bir kelepçe takmıştı. Biz hukuki girişimle grubu bu kelepçeden kurtardık. Ancak şimdi Fono Müzik başka bir kelepçe daha takmaya çalışıyor. Bundan da kurtulacağız’ dedi. Erken, Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun diğer elemanının bu konuda konuşmak istemeyeceğini de paylaştı.

Müvekkilim Kaan Boşnak bir süredir hukuki sorunlar yaşadığı Fono Müzik şirketinin tehdit şikayeti sebebiyle konser için gittiği Bandırma’da sabah 05.30’da gözaltına alınmıştır. İfadesinin alınıp serbest bırakılmasını bekliyoruz. Kelepçe sözleşmeleri hukuk yoluyla geçersiz kılınanlar şimdi de başka yollar deniyor. Konuyla ilgili hukuki takip tarafımdan gerçekleştirilmektedir. Bu açıklama müvekkilim Kaan Boşnak’ın isteği üzerine yapılmıştır.

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