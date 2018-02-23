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Kültür-Sanat

Yüzyüzeyken Konuşuruz'dan yeni albüm: Akustik Travma

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - INDIE rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz’un üçüncü albümü “Akustik Travma” yayınlandı

23 Şubat 2018 13:09

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - INDIE rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz’un üçüncü albümü “Akustik Travma” yayınlandı.

Kuruldukları 2011 yılından bugüne büyük hayran kitlesine ulaşan Yüzyüzeyken Konuşuruz, “Sandal” ve “Bodrum” singlelarının ardından yeni albümü “Akustik Travma”’yı müzikseverlerle buluşturdu. 9 parçadan  oluşan albümde tüm şarkıların söz ve besteleri Kaan Boşnak imzası taşıyor. Akustik Travma’da, grubun ilk iki albümünden farklı olarak müziklerde elektronik öğelerin de kullanılması dikkati çekiyor.

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