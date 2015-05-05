'Yüzyıllık Yalnızlık' çalındı

Dünya edebiyatının en büyük yazarlarından biri olarak kabul edilen Kolombiyalı gazeteci-yazar Gabriel Garcia Marquez'in en bilinen kitaplarından biri olan 'Yüzyıllık Yalnızlık'ın ilk baskılarından biri çalındı. Bogota Kitap Fuarı'ndan çalınan kitabın değerinin, yaklaşık 60 bin dolar olduğu açıklandı.

BBC'nin haberine göre, geçen yıl 87 yaşında hayata veda eden Marquez'in imzasını taşıyan kitap, hafta sonu Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Uluslararası Kitap Fuarı'nda çalındı.

Kitap, Corferias Sergi Merkezi'nde kilitli bir dolapta sergileniyordu. Polis, sergi merkezindeki kameralardan hırsızı ya da hırsızları bulmaya çalışıyor. Kitabın sahibi Alvaro Castillo, 1967'de basılan esere yaklaşık 60 bin dolar değer biçildiğini söyledi.

Castillo, ünlü yazarın, 2006'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki bir sahaftan satın aldığı kitabı "Eski kitaplar satan Alvaro Castillo'ya. Geçmişten sonsuza her zaman dostun olarak kalacak Gabo" diye imzaladığını belirtti. Castillo, kitabın kendisi için "paha biçilemez" olduğunu sözlerine ekledi.

Bogota Kitap Fuarı, Yüzyıllık Yalnızlık romanının geçtiği Macando kasabasına ithaf edilmişti

Latin Amerika'nın en önemli kitap fuarlarından biri kabul edilen Bogota Kitap Fuarı, bu yıl Marquez ve Yüzyıllık Yalnızlık romanının geçtiği hayali Macando kentine ithaf edilmişti. Fuar, bugün sona erecek.

Olağanüstüyü günlük yaşamın rutini haline getiren "Büyülü Gerçekçilik" akımının en önemli isimlerinden Marquez'in ölümünün ardından kitaplarının ilk baskıları, büyük değer kazanmıştı.

Hayranları arasında "Gabo" olarak bilinen Marquez'in arşivini de 2,2 milyon dolara Teksas Üniversitesi Harry Ransom Merkezi satın almıştı.

Latin Amerika'nın büyüleyici dünyasını kaleme aldığı eserleriyle 1982'de NobelEdebiyat Ödülü'ne layık görülen ve 17. yüzyıl yazarı Miguel de Cervantes'ten bu yana İspanyol dilinin en önemli yazarı kabul edilen Marquez, 17 Nisan'da 2014'te 87 yaşında hayata veda etmişti.