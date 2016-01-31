Yüzyılın icadı akıllı telefonlar



Görüşlerine başvurulan katılımcıların yüzde 45'i 21. yüzyılın en anlamlı icadı olarak akıllı telefon olarak bilinen Smartphone'ları gösterdi.

YouGov adlı anket firması tarafından yapılan araştırmada katılımcılar akıllı telefonların ardından otomobillerde yön bulmayı sağlayan navigasyon cihazları, mobil internet erişimleri ve online ansiklopedi Wikipedia'yı bu yüzyılın önemli buluşları olarak gördüklerini belirttiler.

Ankette son yıllarda insanların yaşamlarına giren 23 icat değerlendirmeye sunuldu. Katılımcılar en fazla üç icadı işaretledi. Facebook sekizinci, YouTube ise onuncu sırada geldi.