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Yaşam
Deutsche Welle

Yüzyılın icadı akıllı telefonlar

Almanya'da yapılan bir araştırmada akıllı cep telefonları içinde bulunduğumuz yüzyılın en anlamlı icadı olarak tanımlandı.

31 Ocak 2016 15:28


Görüşlerine başvurulan katılımcıların yüzde 45'i 21. yüzyılın en anlamlı icadı olarak akıllı telefon olarak bilinen Smartphone'ları gösterdi.

YouGov adlı anket firması tarafından yapılan araştırmada katılımcılar akıllı telefonların ardından otomobillerde yön bulmayı sağlayan navigasyon cihazları, mobil internet erişimleri ve online ansiklopedi Wikipedia'yı bu yüzyılın önemli buluşları olarak gördüklerini belirttiler.

Ankette son yıllarda insanların yaşamlarına giren 23 icat değerlendirmeye sunuldu. Katılımcılar en fazla üç icadı işaretledi. Facebook sekizinci, YouTube ise onuncu sırada geldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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