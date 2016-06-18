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Yaşam

Zehirli sarmaşık bu hale getirdi!

Uzmanlar doğal ortamda vakit geçirildikten sonra ellerin yüze göze sürülmemesi gerektiğini belirtti

18 Haziran 2016 00:45

Piknikte zehirli bir sarmaşığa denk geldiğini fark etmeyen kadının yüzü tanınmayacak hale geldi

ABD'nin Connecticut Eyaleti'nde yaşayan 21 yaşındaki Emily Petrozzaarkadaşlarıyla piknik yaptı. Piknikten birkaç gün sonra ise korkunç gerçek ortaya çıktı.

Genç kadın dışardayken zehirli bir sarmaşığa denk geldiğini fark etmedi. Yavaş yavaş kaşıntıları ve kızarıklık başlayan genç kadın vücudunun bu sinyallerini ciddiye almadı.

 

Twitter'da yayıldı

 

Ancak geçtiğimiz Pazar gecesi gözlerinin etrafı da kızarmaya başlayınca biraz endişelendi ve fotoğrafını çekti.

Fotoğrafı kız kardeşi Lauren Twitter'da "Gözünüze zehirli sarmaşık sürmeyin" notuyla paylaşınca bir anda 40 bin kişi gönderiyi tekrardan paylaştı.

Vücudu tepki verdi

 

Emily ertesi sabah uyandığında ise daha da kötüye gitmişti. Gözleri göremeyecek derecede kapanan genç kadının zehirli sarmaşığa vücudu tepki vermişti.

 

Ellerinizi yüzünüze sürmeden yıkayın

 

Emily'nin tedavisi hâlâ sürerken uzmanlar doğal ortamda vakit geçirildikten sonra ellerin yüze göze sürülmemesi gerektiğini, bitkilere ve hayvanlara dokunduktan hemen sonra ellerin mutlaka yıkanması gerektiğini belirtiyor.

Bu arada Emily'nin fotoğrafı da internette yaygınlaştı ve komik capslere de neden oldu.

 

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