"Yüzümdeki mutluluğun sebebisin, çok aşığım sanaaa!"

Oyuncu Fahriye Evcen, evlilik yolunda olduğu Burak Özçivit'e olan aşkını Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafla dile getirdi.

Özçivit'ten gelen kırmızı güllerin bulunduğu bir demet çiçekle fotoğraf çektiren Evcen, altına şu notu düştü:

"Yüzümdeki şu ifadenin sebebi olduğun için, bana bu anları yaşattığın için sana çok teşekkür ederim sevgilim... Her şeyim, kalbimin en derini, hayatım, en değerlim... Her geçen gün sevgim daha çok büyüyor. Çok aşığım sanaaa!!!"

Çift, 2013 yılında ekranlara gelen Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu kitabından aynı adla uyarlanan dizide başlayan birlikteliklerini, Burak Özçivit'in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği ve başrol oynadıkları 'Aşk Sana Benzer' filminin galasında ilk kez duyurmuştu. İkilinin, 2017'nin yazında Roma'da nikâh masasına oturacakları magazin kulislerinde konuşuluyor.

Fahriye Evcen'in paylaşımları şöyle: