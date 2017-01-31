T24 LogoT24 Logo
Magazin

"Yüzümdeki mutluluğun sebebisin, çok aşığım sanaaa!"

Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in hediyesine Instagram'dan yaptığı paylaşımla teşekkür etti

31 Ocak 2017 15:40

Oyuncu Fahriye Evcen, evlilik yolunda olduğu Burak Özçivit'e olan aşkını Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafla dile getirdi.

Özçivit'ten gelen kırmızı güllerin bulunduğu bir demet çiçekle fotoğraf çektiren Evcen, altına şu notu düştü:

"Yüzümdeki şu ifadenin sebebi olduğun için, bana bu anları yaşattığın için sana çok teşekkür ederim sevgilim... Her şeyim, kalbimin en derini, hayatım, en değerlim... Her geçen gün sevgim daha çok büyüyor. Çok aşığım sanaaa!!!"

Çift, 2013 yılında ekranlara gelen Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu kitabından aynı adla uyarlanan dizide başlayan birlikteliklerini, Burak Özçivit'in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği ve başrol oynadıkları 'Aşk Sana Benzer' filminin galasında ilk kez duyurmuştu. İkilinin, 2017'nin yazında Roma'da nikâh masasına oturacakları magazin kulislerinde konuşuluyor.

Fahriye Evcen'in paylaşımları şöyle: 

ETİKETLER

Fahriye EvcenBurak ÖzçivitÇalıkuşuevlilikBurak ÖzçivitInstagramçok aşığım sana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24