Yüzüklerin Efendisi'nin Saruman'ı Christopher Lee hayatını kaybetti

‘Yüzüklerin Efendisi’ndeki Saruman, ‘Yıldız Savaşları, ve Kont Dracula gibi filmlerde canlandırdığı rolleriyle tanınan ünlü aktör Christopher Lee 93 yaşında hayatını kaybetti.

Solunum güçlüğü ve kalp yetmezliği şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılan Lee, geçtiğimiz Pazar sabahı Londra’da bulunan Chelsea ve Westminster Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.

Ünlü aktörün ölüm haberi, 50 yıldır evli olduğu eşinin isteği üzerine önce aile üyelerini bilgilendirmek amacıyla basından saklandı.

Sinema kariyerine 1947 yılında başlayan Lee, pek çok ünlü yapımda rol almıştı.

Chirstopher Lee kimdir?

Frankenstein filminden sonra tanınmaya başlayan Christopher Lee, özellikle korku filmleri, Frankeştayn ve Drakula rolleri ile ünlenmişti. Genellikle mistik ve karanlık rolleri canlandırmış, kariyerinde çok film olmasına rağmen Drakula'nın çeşitli seri filmleriyle ünlenmiş ve en fazla takdir edilen Drakula karakterinden birisi olmayı başarmıştır. Muazzam oyunculuğu ve sahneye olan etkisi görülmeye değerdir.

2001 yapımı Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, 2002 yapımı Yüzüklerin Efendisi: İki Kule ve 2004 yapımı Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filmlerinde Saruman; 2002 yapımı Yıldız Savaşları: Bölüm II - Klonların Saldırısı ve 2005 yapımı Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı filmlerinde Kont Dooku rolleri sinema tarihinde efsaneleşmesini sağlamıştır.